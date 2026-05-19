Policja i przedstawiciele ratusza chcieli usunąć „Miasteczko Gniewu” sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie! W nocy pojawiły się także barierki. „Zobaczcie jakie siły zgromadzono przeciwko patriotom. To są metody Tuska. Ale my nigdzie się nie wybieramy” - napisał lider ROG Robert Bąkiewicz w mediach społecznościowych.
Barierki przed KPRM
Wczoraj wystartowało „Miasteczko Gniewu” - organizowana przez ROG i Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości ogromna akcja protestacyjna przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów na Alejach Ujazdowskich.
W nocy poseł Janusz Kowalski zamieścił w mediach społecznościowych nagranie. Pokazał, jak przed KPRM rozstawiano barierki.
Ludzie Tuska pod osłoną nocy rozstawiają barierki na Alejach Ujazdowskich szykując się do siłowej likwidacji Miasteczka Gniewu Ruchu Obrony Granic. Tusk! Twoje dni są policzone!
— napisał parlamentarzysta w opisie.
Miasteczko Gniewu powstało i Tusk nakazał w nocy, pod osłoną nocy zablokować Aleje Ujazdowskie po to, żeby zmusić Ruch Obrony Granic do przeniesienia Miasteczka Gniewu spod Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Samochody dziennikarzy są zablokowane. To się, szanowni państwo, dzieje naprawdę. Gigantyczne pieniądze Tusk przeznaczył na to, zablokuje połowę Warszawy dlatego, że mu się Miasteczko Gniewu nie spodobało. Ta władza gnije, ta władza upada, naprawdę. Tusk, twoje dni są policzone
— mówi w nagraniu Kowalski.
Pojawiła się policja
Na miejscu pojawiła się także policja.
Zobaczcie jakie siły zgromadzono przeciwko patriotom. To są metody Tuska. Ale my nigdzie się nie wybieramy
— napisał lider ROG Robert Bąkiewicz.
Na kolejnych nagraniach i zdjęciach widać liczne radiowozy w pobliżu Miasteczka Gniewu przed KPRM.
Funkcjonariusze i przedstawiciele ratusza w rozmowie z ROG oświadczyli, że zgromadzenie zostało zarejestrowane do północy, a teren Alei Ujazdowskich został wyłączony z ruchu „w związku z tymi wydarzeniami, które będą się odbywały na terenie Warszawy”.
Dlatego mam prośbę do pana, żeby przesunął się pan poza wyznaczoną strefę przed sąd
— padły słowa do Roberta Bąkiewicza.
Wysłannicy Tuska przyszli nas wyrzucić sprzed KPRM. My zostajemy
— podsumował to zdarzenie Bąkiewicz, zamieszczając w sieci nagranie.
Próbę zlikwidowania „Miasteczka Gniewu”, które powstało przed Kancelarią Premiera, pokazał w sieci także dziennikarz Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda.
Przypomnijmy, 20 maja o godz. 12:00 ulicami Warszawy przejdzie marsz organizowany przez NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków”. Patronem medialnym wydarzenia jest Telewizja wPolsce24.
Czytaj także
olnk/X/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760605-w-nocy-rozstawili-barierki-przed-kprm-przyszli-nas-wyrzucic
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.