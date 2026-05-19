„W związku z medialnym poruszeniem dotyczącym mojej rodziny oraz wielu nieprawdziwych tez pojawiających się w przestrzeni publicznej, informuję, że mąż po czynnościach w prokuraturze, trwających niecałą godzinę, wrócił do domu” - poinformowała na platformie X posłanka Izabela Bodnar związana z klubem parlamentarnym Centrum.
Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o zatrzymaniu męża posłanki Macieja B., który jest podejrzanym w sprawie inwigilacji dolnośląskich samorządowców. Miał on być zleceniodawcą inwigilacji. Grozu mu kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
Czytaj także
Dzisiaj wieczorem Bodnar opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie
W związku z medialnym poruszeniem dotyczącym mojej rodziny oraz wielu nieprawdziwych tez pojawiających się w przestrzeni publicznej, informuję, że mąż po czynnościach w prokuraturze, trwających niecałą godzinę, wrócił do domu. Mąż jest osobą niewinną, pokrzywdzoną w całej tej przedziwnej sprawie. Wspieram męża całym sercem i jestem pewna, że sąd oczyści go z wszelkich zarzutów. Na czas toczącego się postępowania, nie jestem upoważniona udzielać żadnych szczegółowych informacji
— czytamy.
kk/X/wPolityce/Fakt.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760600-maz-poslanki-centrum-na-wolnosci-bodnar-broni-malzonka
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.