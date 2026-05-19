Politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrazili wsparcie dla Telewizji wPolsce24 po tym, jak doszło do niespodziewanej interwencji policji i przeszukania terenu na którym znajduje się siedziba stacji. „To jest sygnał alarmowy dla każdego obywatela” - ocenił Mateusz Morawiecki.
W siedzibie telewizji wPolsce24 niespodziewanie pojawili się funkcjonariusze policji, którzy przeszukali garaż. Swoją interwencję tłumaczyli zgłoszeniem związanym z materiałami wybuchowymi.
Wsparcie dla telewizji wPolsce24 deklarują politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Teraz atakują wPolsce24! To jest sygnał alarmowy dla każdego obywatela. Bo jeśli dziś władza próbuje uciszyć niewygodne media, jutro spróbuje uciszyć każdego, kto zadaje pytania, patrzy jej na ręce i mówi prawdę. Wolne media to nie przywilej dziennikarzy. To tarcza wolnych obywateli. Nie pozwólmy odebrać Polsce wolnego słowa. Nie pozwólmy zamienić demokracji w system strachu
— napisał Mateusz Morawiecki, były premier, szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
Dziś w siedzibie wPolsce24 znowu policja i saper. Anonimowe zgłoszenie o „bombie” – oczywiście nic nie znaleziono. To nie jest przypadek. To metoda tej władzy na zastraszanie dziennikarzy i niezależnych mediów, które nie chcą kłaniać się Tuskowi. Najpierw Republika, teraz wPolsce24. Nie uda wam się nas uciszyć. Wolne media to podstawa demokracji, a nie tylko te, które chwalą rząd. Trzymajcie się mocno!
— zaznaczył Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych.
Obecna władza nie znosi wolności słowa i niezależnych mediów! To metody - zastraszanie, prowokacja - znane ze wschodnich reżimów. Jesteśmy z Wami wPolsce24!
— zapewnił Mariusz Błaszczak, były wicepremier, były minister obrony narodowej, szef klubu PiS.
Fałszywe informacje o podłożonych ładunkach wybuchowych i interwencje policji u lidera polskiej prawicy, a także w telewizjach prawicowych pokazuje, że żyjemy w państwie z kartonu. Żenujące
— ocenił Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości.
Interwencja policji
Od kilku dni odbywają się polityczne interwencje po fałszywych zgłoszeniach dotyczących prawicowych mediów, dziennikarzy i polityków. Sprawa Telewizji wPolsce24 to kolejny taki incydent.
Przed chwilą doszło do dziwnej sytuacji przed budynkiem redakcji Telewizji wPolsce24. Do budynku naszej telewizji przyjechał oddział policji, informując, że w garażu mogą znajdować się niebezpieczne materiały. Po szybkiej weryfikacji i pełnej współpracy ze strony naszego zespołu, okazała się to nieprawda
— relacjonowała na antenie Telewizji wPolsce24 red. Anna Pawelec.
Ze wstępnie ustalonych informacji wynika, że osoba zgłaszająca próbowała powiązać naszą redakcję, materiały wybuchowe i TVP w likwidacji na Woronicza. To już kolejna prowokacja wobec konserwatywnych mediów w ostatnich dniach
— dodała.
