Na antenie wPolsce24 wyemitowany został wstrząsający reportaż Stanisława Pyrzanowskiego „Handel dziećmi - berlińskie taśmy prawdy”. Reporterzy telewizji wPolsce24 dostali się na targi organizowane przez międzynarodową organizację Men Having Babies w Berlinie, gdzie odbywały się prezentacje, oferty i konkretne instrukcje: gdzie szukać surogatek, jakie kraje wybierać i jak poradzić sobie z przepisami prawa, by legalnie wynająć sobie macicę.
Po emisji reportażu o bulwersujących targach w Berlinie opowiedział na antenie telewizji wPolsce24 autor materiału Stanisław Pyrzanowski.
To bardzo hermetyczne środowisko, bardzo szczelne. To środowisko, do którego nie są dopuszczani dziennikarze. My tam się udaliśmy jako dziennikarze śledczy pod przykryciem. Byliśmy świadkami rozmów kuluarowych odnośnie kosztów takiego pozyskanie dziecka. Jeden z panów powiedział, że musieli spieniężyć wszystkie swoje nieruchomości, bo będą potrzebowali milion, bo chcą od razu dwójkę dzieci
— wskazał.
Byliśmy na konferencji, gdzie była mapa i gdzie Stany Zjednoczone były zaznaczone kolorem zielonym, czyli tam najprościej, najpewniej można wynająć sobie surogatkę, jeszcze w przypadku par gejowskich dawczynię komórki jajowej, która urodzi dziecko. I do aktu tego urodzenia będzie wpisany biologiczny tata, czyli dawca tego nasienia, natomiast matka biologiczna, która to dziecko urodziła, z tego amerykańskiego aktu urodzenia zostanie w ogóle wykreślona, zniknięta
— podkreślił.
Kilkanaście agencji miało stoiska jak na targach normalnie, gdzie oferowało swoje usługi. To były stoiska firm, które umożliwiają kupno dziecka
— dodał.
Handel dziećmi
Dziennikarzom Telewizji wPolsce24 udało się nagrać wstrząsające wypowiedzi uczestników wydarzania organizowanego przez międzynarodową organizację Men Having Babies w Berlinie a także udzielane przez polskich prawników wskazówki, jak „zalegalizować” dziecko kupione od surogatki.
W filmie pojawiają się również eksperci i prawnicy, którzy tłumaczą, jak wygląda proces uznania rodzicielstwa w Polsce. Twórcy dokumentu stawiają trudne pytania: gdzie przebiega granica między marzeniem o rodzicielstwie a kontrowersyjnym rynkiem usług reprodukcyjnych?
