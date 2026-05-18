Jak zareagują służby? Seria pytań Telewizji wPolsce24 do Komendy Głównej Policji!

Seria pytań Telewizji wPolsce24 / autor: Fratria
Seria pytań Telewizji wPolsce24 / autor: Fratria

Telewizja wPolsce24 skierowała serię pytań do Komendy Głównej Policji ws. tajemniczej interwencji policji w siedzibie stacji. „Jak brzmiało zgłoszenie, które stało się przyczyną interwencji? Jaka była jego treść? Kto był autorem?” - pyta redakcja.

W siedzibie Telewizji wPolsce24 niespodziewanie pojawili się funkcjonariusze policji, którzy przeszukali garaż. Swoją interwencję tłumaczyli zgłoszeniem związanym z materiałami wybuchowymi.

Pytania do KGP

Telewizja wPolsce24 postanowiła skierować serię ważnych pytań do Komendy Głównej Policji:

1) Jak brzmiało zgłoszenie, które stało się przyczyną interwencji? Jaka była jego treść? Kto był autorem?

2) Czy było to zgłoszenie pisemne, czy telefoniczne?

3) Jakie działania podjęto w budynkach TVP lub okolicach budynków TVP?

4) Czy były dziś inne podobne zgłoszenia?

5) Czy tę sytuację policja łączy z serią podobnych wydarzeń wobec innych mediów?

6) Kto centralnie w policji zajmuje się tymi wydarzeniami?

O co chodzi?

Interwencja policji w Telewizji wPolsce24 to kolejny przypadek takiej sytuacji związanej z prawicowymi mediami.

Przed chwilą doszło do dziwnej sytuacji przed budynkiem redakcji Telewizji wPolsce24. Do budynku naszej telewizji przyjechał oddział policji, informując, że w garażu mogą znajdować się niebezpieczne materiały. Po szybkiej weryfikacji i pełnej współpracy ze strony naszego zespołu, okazała się to nieprawda

— relacjonowała na antenie Telewizji wPolsce24 red. Anna Pawelec.

Ze wstępnie ustalonych informacji wynika, że osoba zgłaszająca próbowała powiązać naszą redakcję, materiały wybuchowe i TVP w likwidacji na Woronicza. To już kolejna prowokacja wobec konserwatywnych mediów w ostatnich dniach

— dodała.

Adrian Siwek/wPolsce24

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

