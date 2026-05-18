Telewizja wPolsce24 skierowała serię pytań do Komendy Głównej Policji ws. tajemniczej interwencji policji w siedzibie stacji. „Jak brzmiało zgłoszenie, które stało się przyczyną interwencji? Jaka była jego treść? Kto był autorem?” - pyta redakcja.
W siedzibie Telewizji wPolsce24 niespodziewanie pojawili się funkcjonariusze policji, którzy przeszukali garaż. Swoją interwencję tłumaczyli zgłoszeniem związanym z materiałami wybuchowymi.
Pytania do KGP
Telewizja wPolsce24 postanowiła skierować serię ważnych pytań do Komendy Głównej Policji:
1) Jak brzmiało zgłoszenie, które stało się przyczyną interwencji? Jaka była jego treść? Kto był autorem?
2) Czy było to zgłoszenie pisemne, czy telefoniczne?
3) Jakie działania podjęto w budynkach TVP lub okolicach budynków TVP?
4) Czy były dziś inne podobne zgłoszenia?
5) Czy tę sytuację policja łączy z serią podobnych wydarzeń wobec innych mediów?
6) Kto centralnie w policji zajmuje się tymi wydarzeniami?
O co chodzi?
Interwencja policji w Telewizji wPolsce24 to kolejny przypadek takiej sytuacji związanej z prawicowymi mediami.
Przed chwilą doszło do dziwnej sytuacji przed budynkiem redakcji Telewizji wPolsce24. Do budynku naszej telewizji przyjechał oddział policji, informując, że w garażu mogą znajdować się niebezpieczne materiały. Po szybkiej weryfikacji i pełnej współpracy ze strony naszego zespołu, okazała się to nieprawda
— relacjonowała na antenie Telewizji wPolsce24 red. Anna Pawelec.
Ze wstępnie ustalonych informacji wynika, że osoba zgłaszająca próbowała powiązać naszą redakcję, materiały wybuchowe i TVP w likwidacji na Woronicza. To już kolejna prowokacja wobec konserwatywnych mediów w ostatnich dniach
— dodała.
Adrian Siwek/wPolsce24
