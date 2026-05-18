Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie udzielonym Telewizji wPolsce24 w Rzymie, zdradził m.in., że politycy europejscy, których spotyka, wyrażają zaniepokojenie w związku z nieodpowiedzialnymi słowami premiera Donalda Tuska w wywiadzie dla „Financial Times”. „Podważanie NATO, podważanie art. 5, podważanie sojuszu polsko-amerykańskiego nie jest dobre ani dla NATO, ani relacji polsko-amerykańskich” - powiedział prezydent Karol Nawrocki.
Polityków europejskich, z którymi się spotykałem, zajmowały nieodpowiedzialne słowa polskiego premiera w „Financial Times”. Podważanie NATO, podważanie art. 5, podważanie sojuszu polsko amerykańskiego nie jest dobre ani dla NATO, ani relacji polsko-amerykańskich. To było kwestią pewnego niezrozumienia, co dzieje się w Polsce, dlaczego prezydent, który wypracowuje bardzo dobre relacje z USA (…), za sprawą nieodpowiedzialnych działań polskiego premiera dochodzi do pewnego nieporozumienia
— wyjawił prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie udzielonym red. Marcinowi Wikle.
Widzimy, że w materii bezpieczeństwa, dyplomacji trzeba zachowywać się odpowiedzialnie. Mam nadzieję, że pan premier Tusk odpracuje swoją lekcję i nie będzie się już w taki nierozsądny sposób wypowiadał się o naszych sojusznikach
— podkreślił prezydent.
Odpowiedź na atak Tuska
Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do niedawnego wpisu Donalda Tuska na X, w którym atakował głowę państwa.
Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzje Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie. Nawrocki w obecności liderów innych krajów na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo. Coraz gorzej z nimi
— napisał 17 maja na X Tusk.
Muszę przyznać szczerze, że współpracownicy powiedzieli mi ,ze pan premier napisał w swojej polityce twitterowej tego typu słowa, ale naprawdę nie mogę sobie uświadomić, w którym momencie źle mówiłem o Polsce. Mówiłem tylko dobrze o Polsce, budując silną wschodnią flankę NATO, budując format B9 poszerzony o kraje skandynawskie. Tym się zajmowałem w Bukareszcie, a nie premierem Donaldem Tuskiem, więc może to jakaś nadzwyczaj dla mnie niezrozumiała nadpobudliwość pana premiera. Ja jeżdżę po to w świat, by budować poważne formaty, a nie zajmować się sprawami, które jak rozumiem pana premiera Tuska niepokoją. Tak że spokojnie panie premierze
— odpowiedział premierowi prezydent.
Cieszy mnie to, że doszło do pewnej refleksji u pana premiera. Nie wiemy, na ile ona będzie stabilna, ale warto, aby premier polskiego rządu podążał szlakiem wyznaczonym przez prezydenta, który buduje dobre relacje i aby tych relacji nie niszczył, bo często potrzebujemy zrozumienia i wypełnienia pewnych politycznych decyzji, także w kontekście wojsk amerykańskich. Wierzę, że będziemy mieli stałe bazy amerykańskie, zabiegałem i zabiegam o to, abyśmy mieli więcej żołnierzy amerykańskich, tylko nie można w taki sposób traktować naszych najważniejszych sojuszników
— dodał.
Przywitanie prezydenta z premier Meloni
Prezydent Karol Nawrocki odniósł się też do swojego dzisiejszego przywitania z premier Włoch Giorgią Meloni.
Myślę, że z panią premier jesteśmy oboje autentyczni. Przeszliśmy długą drogę, żeby pełnić nasze funkcje i zawsze jak się witamy, to z jednej strony włoska ekspresja, a z drugiej strony polski autentyzm i też życzliwość wobec Włoch i pani premier jest być może tematem zainteresowania. Ja tego rzeczywiście nie śledziłem, dla mnie to przywitanie było takie jak zwykle
— powiedział prezydent.
tkwl/Telewizja wPolsce24/X
