Premier Donald Tusk, który znany jest z pogarszania relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi, przekonywał, że prowadzi on politykę z „podniesioną głową” i „nigdy na kolanach”. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek przypomniał jednak, jak obecny szef rządu kłaniał się… ówczesnemu kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi.
Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Dęblinie zabrał głos na temat decyzji Amerykanów o anulowaniu wysłania brygady pancernej do Polski.
Na Polskę sojusznicy, w tym przede wszystkim Stany Zjednoczone, mogą zawsze liczyć. Mogą liczyć dzisiaj i będą mogły liczyć w przyszłości. Jestem absolutnie przekonany, że te partnerskie relacje, nigdy na kolanach, zawsze z podniesioną głową, są doceniane po obu stronach Atlantyku
— opowiadał.
Tusk się kłaniał
Na słowa te zareagował w serwisie X Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, były minister edukacji i nauki.
Serio?
— zapytał, udostępniając zdjęcie Donalda Tuska, który ze złożonymi na znak modlitwy rękoma kłaniał się ówczesnemu kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi.
