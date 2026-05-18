„Wybuchowych” prowokacji ciąg dalszy! Już nie tylko niezależne od władzy stacje telewizyjne są ofiarami prowokacji - dziś policja pojawiła się w siedzibie Telewizji wPolsce24 - ale także u prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. „W ogrodzie p. prezesa J. Kaczyńskiego, przed jego domem pojawił się patrol policji, który chciał dokonać przeszukania terenu wokół domu” - poinformował na X rzecznik partii poseł Rafał Bochenek.
Dziś na terenie siedziby Telewizji wPolsce24 nagle pojawili się funkcjonariusze policji. Jak przekazali ktoś z pobliża redakcji miał zgłosić… obecność materiałów niebezpiecznych na terenie siedziby Telewizji Polskiej w likwidacji przy ul. Woronicza! To już kolejna prowokacja wobec konserwatywnych mediów w ostatnich dniach. Wczoraj policja pojawiła się także przed domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Wybuchowe prowokacje
Jak przekazał w mediach społecznościowych Bochenek i tym razem policjanci mieli szukać materiałów wybuchowych w związku z telefonicznym zgłoszeniem.
Do długiej listy prowokacji obecnie rządzących, wykorzystujących służby wobec opozycji i niezależnych mediów, należy dopisać wczorajszą interwencję policji na posesji p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie.
Wieczorem, w związku ze zgłoszeniem, jakie rzekomo wpłynęło drogą elektroniczną na komendę policji, o podłożeniu ładunków wybuchowych w ogrodzie p. prezesa J. Kaczyńskiego, przed jego domem pojawił się patrol policji, który chciał dokonać przeszukania terenu wokół domu. Choć zachowanie mundurowych akurat w tej sytuacji nie budziło kontrowersji, to trzeba jasno stwierdzić: trwa seria prowokacji wobec opozycji i przybiera ona na sile
— poinformował na X rzecznik PiS poseł PiS Rafał Bochenek.
koal/X
