Policja u prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego! "Seria przybiera na sile"

Kolejna prowokacja! Policja u prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. / autor: Fratria
Wybuchowych” prowokacji ciąg dalszy! Już nie tylko niezależne od władzy stacje telewizyjne są ofiarami prowokacji - dziś policja pojawiła się w siedzibie Telewizji wPolsce24 - ale także u prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. „W ogrodzie p. prezesa J. Kaczyńskiego, przed jego domem pojawił się patrol policji, który chciał dokonać przeszukania terenu wokół domu” - poinformował na X rzecznik partii poseł Rafał Bochenek.

Dziś na terenie siedziby Telewizji wPolsce24 nagle pojawili się funkcjonariusze policji. Jak przekazali ktoś z pobliża redakcji miał zgłosić… obecność materiałów niebezpiecznych na terenie siedziby Telewizji Polskiej w likwidacji przy ul. Woronicza! To już kolejna prowokacja wobec konserwatywnych mediów w ostatnich dniach. Wczoraj policja pojawiła się także przed domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Jak przekazał w mediach społecznościowych Bochenek i tym razem policjanci mieli szukać materiałów wybuchowych w związku z telefonicznym zgłoszeniem.

Do długiej listy prowokacji obecnie rządzących, wykorzystujących służby wobec opozycji i niezależnych mediów, należy dopisać wczorajszą interwencję policji na posesji p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie.

Wieczorem, w związku ze zgłoszeniem, jakie rzekomo wpłynęło drogą elektroniczną na komendę policji, o podłożeniu ładunków wybuchowych w ogrodzie p. prezesa J. Kaczyńskiego, przed jego domem pojawił się patrol policji, który chciał dokonać przeszukania terenu wokół domu. Choć zachowanie mundurowych akurat w tej sytuacji nie budziło kontrowersji, to trzeba jasno stwierdzić: trwa seria prowokacji wobec opozycji i przybiera ona na sile

— poinformował na X rzecznik PiS poseł PiS Rafał Bochenek.

koal/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

