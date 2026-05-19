Kapitulacja państwa? "Milcząca zgoda" rządu przy przyjmowaniu imigrantów: "Śmiertelnie niebezpieczny pomysł"

Kolejka migrantów pod urzędem / autor: Fratria
Milcząca zgoda” - to instytucja umożliwiająca przyznawanie imigrantom z wybranych krajów prawa pobytu. Taki projekt do swojego wykazu prac przyjął rząd Donalda Tuska. „To kapitulację państwa” - nie ma wątpliwości wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Milcząca zgoda dla imigrantów

Rząd przyjął do swojego wykazu prac (pod numerem UD408) projekt wprowadzający instytucję „milczącej zgody” na przyznawanie imigrantom z wybranych krajów prawa pobytu.

— napisał na X Krzysztof Bosak.

Co to miałoby oznaczać w praktyce? Wicemarszałek Sejmu tłumaczy, że „nierozpatrzenie przez urząd wojewódzki wniosku o zezwolenie na pobyt w ciągu 60 dni miałoby skutkować uzyskaniem przez imigranta zezwolenia ‘z automatu’”.

Absurdalny projekt”

Zgodnie z projektem, jak czytamy w udostępnionych przez Bosaka planowanych rozwiązaniach, „obywatele najbardziej rozwiniętych państw trzecich, w których ogólna sytuacja bezpieczeństwa jest zadowalająca, w postępowaniach dotyczących legalizacji pobytu będą korzystać z instytucji milczącego zakończenia postępowania”.

Jest to absurdalny i śmiertelnie niebezpieczny pomysł

— podkreślił jeden z liderów Konfederacji.

Poseł przyznał, że istnieje problem długich kolejek imigrantów w urzędach wojewódzkich, ale jednocześnie zgłosił propozycje, jak można ten kłopot rozwiązać.

Można go rozwiązać np. poprzez wprowadzenie limitów imigracyjnych - wtedy wszystkie wnioski „ponad limit” będą z automatu odrzucane i obłożenie urzędu się w naturalny sposób zmniejszy

— stwierdził.

Bosak: Lekarstwo gorsze niż choroba

Można też doinwestować ten sektor administracji, poprawić sprawność i profesjonalizm urzędów zajmujących się kluczowymi dla bezpieczeństwa Polski sprawami. Optymalnie byłoby zrobić obie te rzeczy

— dodał.

Jednak, jak zaznaczył wicemarszałek, Donald Tusk wybrał najgorsze rozwiązanie.

Niestety Donald Tusk wybiera trzecią drogę: kapitulację państwa. Uznanie, że skoro urzędy nie dają rady sprawdzić wszystkich chętnych do Polski imigrantów, to… trzeba zacząć ich wpuszczać bez sprawdzenia. Lekarstwo o wiele gorsze niż choroba

— napisał, kwitując swój wpis, stwierdzeniem, że „logika ‘otwartych granic’ i ‘im więcej tym lepiej’, najwyraźniej w administracji Donalda Tuska ma się równie dobrze jak miała się w administracji Mateusza Morawieckiego”.

Matecki: Zbieżność dat

Do jego wpisu odniósł się poseł PiS Dariusz Matecki, który wskazał na zbieżność dat planowanego przyjęcia wspomnianego projektu i wejścia w życie Paktu Migracyjnego:

Absolutnym wspólnym priorytetem powinna być walka z masową migracją. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM: II kwartał 2026 r. Czyli będzie się to zbiegać z terminem wejścia w życie Paktu Migracyjnego.

