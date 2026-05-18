Już 20 maja o godz. 12:00 ulicami Warszawy przejdzie marsz organizowany przez NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków”. Patronem medialnym wydarzenia jest Telewizja wPolsce24.
Uczestnicy wyruszą z Placu Zamkowego i przejdą pod gmach Senatu RP, wyrażając sprzeciw wobec polityki, która — zdaniem organizatorów — szkodzi polskiej gospodarce, rolnictwu oraz godności obywateli. Wydarzenie ma również stanowić wyraz poparcia dla inicjatywy prezydenta Karol Nawrocki.
Mamy prawo wypowiedzieć się w sprawie polityki klimatycznej, bo ona dotyczy naszej gospodarki, naszych rodzin i każdego obywatela w naszym kraju
— wskazywał Piotr Duda, „przewodniczący” Solidarności w rozmowie z Tysol.pl.
Dlatego zapraszamy 20 maja na Plac Zamkowy w Warszawie. Wtedy powiemy głośno: „Tak dla referendum prezydenckiego”!
— zaznaczył.
Adrian Siwek/wPolityce.pl/Tysol.pl
