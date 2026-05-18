Trzaskowski naprawdę chce to zrobić kierowcom! Szokujący pomysł. "To Pana ostatnia kadencja"

autor: Fratria/X
W centrum Warszawy już od dawna bardzo trudno jest zaparkować samochodem. Tymczasem prezydent stoli i wiceprzewodniczący KO Rafał Trzaskowski robi wiele, by sytuacja była jeszcze gorsza. Na platformie X chwali się przebudową Placu Trzech Krzyży. „Tu był ministerialny parking. A będzie zielony skwer” - zaznaczył Trzaskowski. Jego wpis wywołał lawinę krytyki w sieci.

Tu był ministerialny parking. A będzie zielony skwer Na Placu Trzech Krzyży ruszają właśnie prace, które planowaną zmianę z załączonego obrazka wprowadzą w życie. Jeszcze raz dziękuję MRiT za porozumienie, dzięki któremu możemy odzyskać kolejny kawałek centrum miasta dla Warszawianek i Warszawiaków

— napisał Rafał Trzaskowski na platformie X. Nie dodał jednak, że do tego „kawałka centrum miasta dla Warszawianek i Warszawiaków” niebawem nie będzie dało się dojechać inaczej niż komunikację miejską.

Burza w sieci

Pod wpisem Rafała Trzaskowskiego wylała się fala krytyki ze strony osób, które zastanawiają się, jak mają zaparkować swojego samochody w centrum stolicy, skoro wszędzie likwidowane są miejsca parkingowe, których i tak jest znacznie za mało w stosunku do potrzeb. Czy centrum stolicy ma służyć jedynie tym, którzy będą w stanie dotrzeć do niego piechotą lub komunikacją miejską?

I jeszcze trzeba zrobić staw

— ironizował Rafał Dudkiewicz, użytkownik X.

A gdzie te auta będą parkować teraz?

— zapytał Andrzej, użytkownik X.

Czy miasto planuje zrobić jakikolwiek parking czy przez centrum będzie już można tylko przejechać?…. Autobusem patrząc na sct

— napisała Julia Borkowska, dziennikarka Telewizji wPolsce24.

Wygląda to pięknie, tylko co z tymi samochodami? Gdzie teraz będą parkować przy Ratuszu?

— dopytywał Zbigniew Śmigło, użytkownik X.

Cwany ruch. Teraz wszyscy będą musieli parkować na pobliskim prywatnym parkingu podziemnym, na którym obowiązują horrendalne ceny. To Pana ostatnia kadencja Panie Prezydencie Warszawy

— stwierdził John Doe, użytkownik X.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

