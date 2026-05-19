„Swoją misję, jako pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum, rozpoczynam od słowa: przepraszam” - napisał w mediach społecznościowych p.o. dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Górajec. Jak przekazał, ma świadomość, że „jedna błędna decyzja może nadwyrężyć zaufanie”.
Na terenie Pałacu w Wilanowie w Warszawie odbyła się 11 maja impreza techno na 7 tys. osób. Doszło do zniszczenia terenu zielonego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Władze Warszawy nie zgłosiły żadnego sprzeciwu wobec planów zorganizowania tej imprezy imprezy, nie zrobił tego także kierowany przez minister Martę Cienkowską resort kultury. Impreza techno w tak ważnym i symbolicznym dla Polaków miejscu wywołała ogromne społeczne oburzenie. Po kuriozalnych próbach tłumaczenia się, dyrektor Muzeum w Wilanowie Paweł Jaskanis został odwołany z tej funkcji przez minister.
Czytaj także
„Rozpoczynam od słowa: przepraszam”
Następcą Jakanisa został Piotr Górajec, który na razie jest pełniącym obowiązki dyrektora. Choć tuż po objęciu swojej funkcji mówił o kryzysie wizerunkowym Muzeum w Wilanowie, to jednak nie zdobył się na przeprosiny za skandal spowodowany imprezą techno na terenie kompleksu muzealnego.
Zrobił to teraz, w mediach społecznościowych.
Drodzy Goście, miniony tydzień był bardzo trudny dla naszego muzealnego zespołu. Dziękuję za wszystkie wiadomości, opinie i głosy, które przesłali Państwo w ostatnich dniach. Traktuję je bardzo poważnie.
Dziś wiem, że jedna błędna decyzja może nadwyrężyć zaufanie budowane przez lata. Wierzę jednak, że minione wydarzenia nie przekreślą relacji, którą Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie tworzyło z Państwem – opartej na wspólnej trosce o to wyjątkowe miejsce.
Swoją misję, jako pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum, rozpoczynam od słowa: przepraszam. Przepraszam wszystkich Państwa, którzy poczuli rozczarowanie, złość lub smutek w związku z ostatnimi zdarzeniami. Jednocześnie proszę o szansę na odbudowanie zaufania.
Moją pierwszą decyzją jest ponowne, nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności. Od soboty, 23 maja 2026 roku, wszyscy Goście mogą ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu. Dlaczego nie od razu? Potrzebujemy kilku dni, by przeorganizować pracę zespołu obsługi publiczności oraz odpowiednio przystosować infrastrukturę techniczną. Chciałbym, aby ten gest stał się symbolem nowego otwarcia – powrotu do rozmowy, bliskości i szacunku w miejscu przyjaznym i wspólnym dla nas wszystkich.
Do zobaczenia w Muzeum, Piotr Górajec p.o. dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
— napisał na FB Piotr Górajec.
Czytaj także
koal/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760566-wreszcie-ktos-przeprosil-za-skandal-w-wilanowie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.