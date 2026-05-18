Puścili Tuskowi niemieckie marsze. "By czuł się jak w domu"

W ramach Miasteczka Gniewu przed KPRM jego uczestniczy zafundowali Donaldowi Tuskowi niemieckie marsze. / autor: PAP/Wojtek Jargiło/X
W ramach „Miasteczka Gniewu” przed KPRP jego uczestnicy zafundowali premierowi Donaldowi Tuskowi niemieckie marsze. „By czuł się jak w domu. Pozdrawiamy! Warszawa walczymy! O Polskę wolną i niepodległą, bez Tuska” - powiedział na nagraniu zamieszczony w sieci Robert Bąkiewicz, którego ledwie słychać ze względu na śpiewane głośno niemieckie piosenki marszowe.

Dziś przed kancelarią premiera Donalda Tuska uruchomiono „Miasteczko Gniewu”, które zostało zorganizowane przez ROG i Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości. Udało się to mimo próby zablokowania inicjatywy przez warszawski ratusz. Decyzja władz Warszawy został jednak zaskarżona do sądu, który decyzję miał wydać wczoraj, ale złożono wniosek o wyłącznie sędziego. Robert Bąkiewicz, lider ROG i inicjator miasteczka nie został bowiem wpuszczony do sądu w sprawie, której jest przecież stroną. To zrodziło podejrzenia o stronniczość sędziego.

Miasteczko zatem mogło wystartować, a jednym z pierwszych gestów było puszczenie Donaldowi Tuskowi śpiewanych po niemiecku marszów.

Jesteśmy pod KPRM, miasteczko namiotowe i puszczamy marsze Tuskowi, żeby czuł się jak w domu. Pozdrawiamy! Warszawa walczymy! O Polskę wolną i niepodległą, bez Tuska

— powiedział na nagraniu Bąkiewicz.

Donald Tusk jest w Polsce postrzegany jako polityk, którego decyzje i wypowiedzi wielokrotnie wspierały politykę i ineteresy Berlina. Przykładów jest wiele, a ostatni dotyczy zadłużenia Polski na ok. 40 lat w ramach unijnej pożyczki SAFE, na której skorzystają głownie niemieckmie firmy zbrojeniowe.

W tym budynku ciężko pracuje prawdziwy, niemiecki patriota, więc postanowiliśmy zadbać o jego komfort psychiczny.

Włączyliśmy mu odpowiedni podkład muzyczny, żeby poczuł się jak w domu i nie tęsknił tak bardzo za centralą!

Nie ma za co, polecamy się na przyszłość!

— napisał w mediach społecznościowych Robert Bąkiewicz inicjator Miasteczka Gniewu pod KPRP.

koal/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

