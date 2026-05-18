Dla europosłanki Lewicy Joanny Scheuring-Wielgus granice absurdu nie istnieją. Tym razem twierdzi, że prezydent Karol Nawrocki jest zapatrzony w Putina i marzy o władzy absolutnej. „Bardzo się zapatrzył na historię kariery pana Putina” - oświadczyła była wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego w „Super Expresie”. Scheuring-Wielgus warto zatem przypomnieć, że prezydent Nawrocki ciągle jest ścigany listem gończym podpisanym przez Putina.
Prezydent Karol Nawrocki to dziś głos rozsądku na polskiej scenie politycznej, który nie zgadza się na karkołomne pomysły ekipy Donalda Tuska. W dobie dramatycznego spadku urodzeń nie zgodził się na ekspresowe rozwody, przy zadłużeniu państwa sięgającym 2 bln zł zawetował gigantyczną 40-letnią unijną pożyczkę SAFE, zablokował odebranie dopłat tysiącom małych polskich gospodarstw, a teraz domaga się ogólnopolskiego referendum ws. polityki klimatycznej UE.
Prezydent nie siedzi jednak z założonymi dłońmi, zgłasza własne projekty ustaw, a niektóre z nich zyskują nawet aprobatę polityków obecnie rządzącego obozu władzy. Tak zdecydowana postawa głowy polskiego państwa, mieszcząca się ramach przyznanych mu konstytucją uprawnień, jest dla Donalda Tuska problemem, bo jego koalicja spodziewała się umieszczenia w Pałacu Prezydenckim polityka całkowicie spolegliwego.
Karol Nawrocki bardzo się zapatrzył na to, co się wydarzyło na wschodzie. Bardzo się zapatrzył na historię kariery pana Putina i być może chce iść podobną drogą, żeby doprowadzić siebie do władzy absolutnej w Polsce i na to nie może być z naszej strony po prostu zgody
— powiedziała w „Super Expresie” europoseł Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.
Ujrzała Putina
Ataki na prezydenta Karola Nawrockiego, który ma dziś największy demokratyczny mandat do sprawowania władzy nasilają się niemal z dnia na dzień.
Jak patrzę na to, co robi Karol Nawrocki, jak się zachowuje, jakich mechanizmów do w polityce używa, to niestety widzę, że te swoje doświadczenia czerpie nie z tych, którzy byli politykami, prezydentami, którzy łączyli, tylko raczej z tych, którzy chcieli mieć władzę absolutną. Absolutną władzę chciał mieć Putin, zrobił to
— dodała była wiceminister kultury.
