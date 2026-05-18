Pawełczyk-Woicka złożyła na ręce I prezes SN prof. Małgorzaty Manowskiej rezygnację z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Decyzja, której można się było spodziewać, wywołuje jednak pewne komplikacje, ponieważ teraz należy wskazać nowego przewodniczącego, tymczasem Sejm dokonał wyboru nowych członków KRS z naruszeniem postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Co w tej sytuacji zrobi prezes prof. Manowska? Czy zwoła dotychczasowy skład KRS, by wyłonić nowego przewodniczącego, czy raczej odniesie się do wybranych przez Sejm nowych jej członków?
Kadencja sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej na stanowisku przewodniczącej KRS upływa w maju i kończy się z chwilą wyłonienia nowego składu Rady. Swoją rezygnację złożyła na ręce I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Manowskiej.
W połowie maja wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego Sejm wybrał 15. sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej Trybunał nakazał wstrzymanie się od tego wyboru do czasu wydania wyroku w tej sprawie. Chodzi o zbadanie konstytucyjności przepisów o KRS w zakresie możliwości sprowadzenia roli Sejmu przy tym wyborze do funkcji „notariusza” zatwierdzającego decyzje środowiska sędziowskiego. Rządząca koalicja przyjęła bowiem uchwałę, która w ciemno akceptuje wyniki bezprawnie przeprowadzonych wyborów w sądach, w których sędziowie sami wskazali własnych kandydatów do KRS.
Co zrobi prezes Manowska?
Zgodnie z przepisami po rezygnacji dotyczasowego przewodniczącego KRS prezes SN ma zwołać posiedzenie plenarne KRS, bo wyborać nowego. Kłopot w tym, że czasu zostało niewiele, bo bo kadencja prezes Małgorzaty Manowskiej upływa 26 maja. Nie jest też jasne, czy nowy skład KRS - wyłoniony wbrew decyzji Tryubunału Konstytucyjnego - jest uprawniony do wskazania nowego przewodniczącego.
Szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam 15.05.2026 rezygnację z funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Brak Przewodniczącego rodzi obowiązek po stronie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru Przewodniczącego.
Czy Pierwszy Prezes zwoła posiedzenie w składzie wybranym przez Sejm 15.05.2025 (z naruszeniem prawa), czy w składzie dotychczasowym pozostawiam do jego decyzji
— poinformowała w mediach społecznościowych sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Pismo do I prezes SN
Uprzejmie przedstawiam w załączniku moje oświadczenie o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z upływem dnia 15 maja 2026 roku.
Jednocześnie wobec dyspozycji art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 1186), zgodnie z którym wspólna kadencja nowych członków Rady wybranych spośród sędziów rozpoczyna się z dniem następującym po dniu, w którym dokonano ich wyboru, zaś członkowie Rady poprzedniej kadencji pełnią swoje funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji nowych członków Rady, akcentuję potrzebę zwrócenia uwagi na prawidłowy skład Krajowej Rady Sądownictwa, a to w związku z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2026 roku, sygn. akt K 7/26, którym zabezpieczono wniosek grupy posłów przez wezwanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do powstrzymania się od wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie art. 11d ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 1186) do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia w sprawie o sygn. akt K 7/26.
Podkreślam, że w uzasadnieniu powołanego postanowienia, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wprawdzie „nie posiada kompetencji pozwalającej mu wskazać w sentencji postanowienia, iż naruszenie zabezpieczenia obarczone będzie rygorem nieskuteczności dokonanych wbrew zakazowi czynności, jednakże inne organy państwa powinny uwzględnić sentencję niniejszego postanowienia przy wykonywanin swoich kompetencg?”.
W związku ze zwolnieniem stanowiska Przewodniczącego w konsekwencji mojej rezygnacji, a zarazem uwzględniając powołane postanowienie Trybunalu Konstytucyjnego zwracam uwagę na konieczność zwołania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - w składzie dotychczasowym
— napisała do I prezes SN odchodząca ze stanowiska przewodniczącej KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760555-pawelczyk-woicka-rezygnuje-i-prezes-sn-ma-klopot
