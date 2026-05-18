Z oświadczenia majątkowego rzecznika rządu Adam Szłapki z kwietnia 2025 roku wynika, iż istotną część jego majątku stanowią papiery wartościowe - polityk KO oszacował ich wartość na ponad 227 tys. zł. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Szłapka posiada akcje nie tylko spółek prywatnych, ale i takich, w których decydujący głos ma Skarb Państwa. „Gdy członek rządu inwestuje w obszar dotyczący spółek Skarbu Państwa, przestaje to mieć cokolwiek wspólnego z normalnym inwestowaniem. Nie ma wątpliwości, że Adam Szłapka ma dostęp do wiedzy, której nie ma zwykły inwestor” - zauważył na platformie X Maciej Wąsik, europoseł PiS.
Z najnowszego oświadczenia majątkowe Adama Szłapki wynika, iż posiada papiery wartościowe następujących spółek: 3RGames S.A., Adiuvo Investments S.A., Agora S.A., Allegro Sp. z o.o., Amica S.A., Apis S.A., ATON-HT S.A., BoomBit S.A., CCC S.A., Clean & Carbon Energy S.A., Coal Energy S.A., Cognor S.A., DINO Polska S.A, Grupa Azoty S.A., Investment Friends Capital SE, Jeronimo Martins Polska S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Lubawa S.A., Mera S.A., Molecure S.A., Moonlit S.A., Oponeo.pl S.A., Pepco Poland sp. z o.o., Photon Energy N.V., PKP Cargo S.A., Sleepz AG, Stem Cells Spin S.A., Sunex S.A., Text S.A., Topmedica, (upadłość), Zabka Gropu S.A.
Łączna wartość tych akcji to 227739,18 zł.
„Ma dostęp do wiedzy, której nie ma zwykły inwestor”
Jak widać, Szłapka posiada też akcje spółek, w których najważniejszym udziałowcem jest Skarb Państwa - to Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., PKP Cargo S.A. i Grupa Azoty S.A. Stąd pojawia się zasadne pytanie o konflikt interesów. Wydaje się oczywiste, że rzecznik rządu może mieć dostęp do zakulisowej wiedzy w sprawie spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, do której nie ma dostępu zwykły inwestor.
Adam Szłapka, odkąd został ministrem, a potem rzecznikiem rządu, stał się bardzo aktywnym inwestorem na giełdzie. W ostatnim roku jego zmiany w portfelu są głównie związane ze spółkami Skarbu Państwa — m.in. zakup akcji PKP Cargo czy sprzedaż akcji Tauronu. Gdy członek rządu inwestuje w obszar dotyczący spółek Skarbu Państwa, przestaje to mieć cokolwiek wspólnego z normalnym inwestowaniem. Nie ma wątpliwości, że Adam Szłapka ma dostęp do wiedzy, której nie ma zwykły inwestor
— skomentował całą sytuacją na platformie X Maciej Wąsik, europoseł PiS.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760552-afera-szlapki-zasadne-pytania-o-konflikt-interesow
