Do tego doprowadził rząd Tuska! Szokujące słowa Czaputowicza

Jacek Czaputowicz / autor: Fratria
To jest odpowiedź Stanów Zjednoczonych na taką konfrontacyjną, politykę Polski nieprzyjazną wobec USA” - powiedział na antenie Polsat NEWS Jacek Czaputowicz, były szef polskiej dyplomacji, odnosząc się do niedawnego zamieszania w związku z anulowaniem wysłania do Polski brygady amerykańskich wojsk.

Były szef MSZ stwierdził, że Amerykanie „nie widzą swojego interesu w obronie Polski czy we wspieraniu”. Zdaniem Czaputowicza decyzje Waszyngtonu są odpowiedzią na postawę polskiego rządu z premierem Donaldem Tuskiem na czele.

To jest odpowiedź Stanów Zjednoczonych na taką konfrontacyjną, politykę Polski nieprzyjazną wobec USA. Nazbierało się ostatnio kilka takich punktów i należało się tego spodziewać

— powiedział Czaputowicz.

Wskazał on tutaj m.in. na wywiad Tuska udzielony dla „Financial Times”, w którym szef polskiego rządu podważał zaufanie do Stanów Zjednoczonych.

Ostatnie wypowiedzi premiera, że my nie będziemy podbierać żołnierzy amerykańskich; że nie wierzymy w NATO; że nie będziemy w planie pokojowym do spraw Gazy, że nie rozmieścimy rakiet Patriot w państwie arabskim

— wymieniał.

Po prostu Stany Zjednoczone nie widzą swojego interesu w obronie Polski, czy we wspieraniu Polski i my by to bardzo źle widzimy, bo my chcemy ich przekonać, że im się to opłaca, że my opłacamy koszty, że te bazy budujemy, że kupujemy broń, ale to jest dość obraźliwe

— dodał.

Czaputowicz wskazał, że Amerykanie nie potrzebują polskich pieniędzy, ale przekonania, że mogą na Polskę liczyć.

Stany Zjednoczone muszą wiedzieć, że mogą na nas liczyć i niestety ten rząd nie jest w stanie do tego przekonać przywództwa amerykańskiego

— ocenił Czaputowicz.

kk/Polsat NEWS

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

