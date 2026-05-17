„Obywatelski projekt StopPakt, mojego autorstwa, trafił do Sejmu i został zarejestrowany przez Marszałka. To już oficjalne: czekamy na pierwsze czytanie! Wielki sukces Ruchu Obrony Granic” - poinformował były wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha na portalu X, odnosząc się do inicjatywy ROG, który zbierał podpisy pod sprzeciwem ws. paktu migracyjnego i przyjmowania nielegalnych migrantów do Polski.
Nad Polską cały czas unosi się widmo masowej migracji. Sytuacja na zachodzie Europy pokazała, że przybysze z krajów muzułmańskich się nie asymilują. Tworzą zony, do których boi się wjeżdżać nawet policja. Odpowiedzialną za taki stan rzeczy jest była kanclerz Niemiec Angela Merkel, która w 2015 roku swoim słynnym „herzlich wilkommen” otworzyła drzwi dla niekontrolowanej migracji. W przeważającej większości są to mężczyźni w wieku poborowym, w dodatku wychowani w kulturze, która rozumie jedynie argument siły, a „niewiernych” traktuje z wyższością, pogardą i niepohamowaną agresją.
Donald Tusk ogłosił swego czasu sukces twierdząc, że Polska została zwolniona z przyjmowania nielegalnych migrantów. Było to oczywistą nieprawdą ze strony szefa koalicji 13 grudnia, ponieważ unijni dygnitarze zwolnili Warszawę jedynie czasowo. Wszystko po to, żeby Polacy dali się nabrać i zagłosowali na ekipę Tuska w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.
"Czekamy na pierwsze czytanie!"
Z tego też powodu Ruch Obrony Granic zainicjował zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą „STOP paktowi migracyjnemu”. Wolontariusze zbierali podpisy po całym kraju - udało się zebrać 170 tys. Następnym krokiem było zatem złożenie odpowiedniego projektu do Sejmu
Były wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha poinformował, że takowy został dostarczony Włodzimierzowi Czarzastemu.
— napisał na portalu X.
Czarzasty ma teraz trzy miesiące, żeby skierować projekt do pierwszego czytania.
