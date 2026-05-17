Tarczyński "odpalił się" na Mentzena! Poszło o prezydenta

Dominik Tarczyński na korytarzu sejmowym / autor: Fratria
Kogo by chciał Mentzen? Kto jest wiarygodny? Niemcy, Rosja kogo by chciał? Banialuki opowiada, dyrdymały. To, co powiedział, nic za sobą nie niesie” - powiedział europoseł PiS Dominik Tarczyński. Polityk odniósł się w ten sposób do słów Sławomira Mentzena, który stwierdził, że administracja Donalda Trumpa nie jest wiarygodnym sojusznikiem.

Europoseł PiS Dominik Tarczyński był gościem Bogdana Rymanowskiego na kanale Youtube „Rymanowski Live”. W pewnym momencie dziennikarz poruszył kwestię prezydenta USA Donalda Trumpa: „Ufa pan bezgranicznie Donaldowi Trumpowi?” - zapytał.

Bezgranicznie, to jest złe słowo, ale bardzo mu ufam. Uważam, że jest jednym z najlepszych prezydentów Stanów Zjednoczonych w historii. Nie zmienię tego zdania. Wiem, że są osoby, panikowcy tak zwani, którzy już przy przy pierwszym potknięciu Trumpa się wycofują, że zostali oszukani, wprowadzeni w błąd. Nie, ja stoję twardo na dobre i na złe. Uważam, że to jest nasz największy sojusznik. Uważam, że jest potrzebny Polsce

— powiedział polityk.

Kogo by chciał Mentzen?”

Rymanowski dopytywał: „Ale jest sojusznikiem wiarygodnym? Trzy dni temu siedział w tym miejscu lider Konfederacji Sławomir Mentzen, który powiedział, że poprzez czyny i słowa Donalda Trumpa i Ameryki, obecnej administracji, oni doskonale pokazali, że nie są wiarygodnym sojusznikiem”.

— odpowiedział Tarczyński.

Jeżeli widzimy, że jest dajmy na to 50 dywizji ze wschodu i 50 dywizji z zachodu, a my mamy 2, to jak mamy sobie poradzić z ruskimi i Niemcami? To już w historii widzieliśmy. Bez Amerykanów sobie nie poradzimy

— zakończył polityk.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

