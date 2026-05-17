Tarczyński "odpalił się" na Mentzena! Poszło o prezydenta

„Kogo by chciał Mentzen? Kto jest wiarygodny? Niemcy, Rosja kogo by chciał? Banialuki opowiada, dyrdymały. To, co powiedział, nic za sobą nie niesie” - powiedział europoseł PiS Dominik Tarczyński. Polityk odniósł się w ten sposób do słów Sławomira Mentzena, który stwierdził, że administracja Donalda Trumpa nie jest wiarygodnym sojusznikiem.
Europoseł PiS Dominik Tarczyński był gościem Bogdana Rymanowskiego na kanale Youtube „Rymanowski Live”. W pewnym momencie dziennikarz poruszył kwestię prezydenta USA Donalda Trumpa: „Ufa pan bezgranicznie Donaldowi Trumpowi?” - zapytał.
Bezgranicznie, to jest złe słowo, ale bardzo mu ufam. Uważam, że jest jednym z najlepszych prezydentów Stanów Zjednoczonych w historii. Nie zmienię tego zdania. Wiem, że są osoby, panikowcy tak zwani, którzy już przy przy pierwszym potknięciu Trumpa się wycofują, że zostali oszukani, wprowadzeni w błąd. Nie, ja stoję twardo na dobre i na złe. Uważam, że to jest nasz największy sojusznik. Uważam, że jest potrzebny Polsce
— powiedział polityk.
Czytaj także
„Kogo by chciał Mentzen?”
Rymanowski dopytywał: „Ale jest sojusznikiem wiarygodnym? Trzy dni temu siedział w tym miejscu lider Konfederacji Sławomir Mentzen, który powiedział, że poprzez czyny i słowa Donalda Trumpa i Ameryki, obecnej administracji, oni doskonale pokazali, że nie są wiarygodnym sojusznikiem”.
Kogo by chciał Mentzen? Kto jest wiarygodny? Niemcy, Rosja kogo by chciał? Banialuki opowiada, dyrdymały. To, co powiedział, nic za sobą nie niesie
— odpowiedział Tarczyński.
Jeżeli widzimy, że jest dajmy na to 50 dywizji ze wschodu i 50 dywizji z zachodu, a my mamy 2, to jak mamy sobie poradzić z ruskimi i Niemcami? To już w historii widzieliśmy. Bez Amerykanów sobie nie poradzimy
— zakończył polityk.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760518-tarczynski-odpalil-sie-na-mentzena-poszlo-o-prezydenta
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.