Władza jak kabaret. U Gozdyry mówili o lizakach dla Trumpa

Nieszczególnie znana posłanka Polski 2050 Urszula Demkow w programie „Bez ogródek” (Radio dla Ciebie) zdecydowała się na obrażanie prezydenta USA Donalda Trumpa, zarzucając mu, że zdziecinniał. Przedstawiła kuriozalny wywód o… lizakach.
W programie prowadzonym przez red. Agnieszkę Gozdyrę poruszono temat decyzji Pentagonu o anulowaniu przemieszczenia do Polski 4 tys. amerykańskich żołnierzy. Z kolei jesienią ubiegłego roku Amerykanie wycofali około swoich 1000 żołnierzy z Rumunii, co było pierwszym działaniem administracji Donalda Trumpa zmierzającym do zmniejszenia obecności wojskowej USA w Europie.
Posłanka Polski 2050 Urszula Demkow na natenie Radia dla Ciebie postanowiła obrażać prezydenta USA, czyli najpoteżniejszego mocarstwa na świecie i lidera państwa, które jest najważniejszym partnerem Polski w dziedzinie bezpieczeństwa.
Prezydent Trump zdziecinniał. W związku z tym, że zdziecinniał, to trzeba mu dać odpowiedniego dużego lizaka, musi być wielki i czerwony, i powiedzieć mu, że jest najwspanialszy na świecie
— wypaliła posłanka Polski 2050.
Ja mam czteroletnią wnuczkę, no to jak przychodzę z takim dużym, dużym prezentem, to ona się czuje taka wyjątkowa i taka szczęśliwa i po prostu może wtedy wszystko zrobić, prawda? Więc tutaj Rumuni nie mieli takiego dużego lizaka, my też takiego dużego lizaka niestety nie mamy, prawda? Może takiego lizaka mają Chińczycy, może ma Putin
— kontynuowała swój absurdalny wywód.
tkwl/Radio dla Ciebie
