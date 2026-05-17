Makabryczne odkrycie. Przechodzień zauważył dryfujące ciało

„Ciało 23-łatka z Wągrowca zostało znalezione, gdy dryfowało w rzece Wełna niedaleko zejścia przy remizie OSP” - poinformował oficer prasowy KPP Wągrowiec Dominik Zieliński w rozmowie z portalem oknonawagrowiec.pl.
Jak podaje portal oknonawagrowiec.pl, dziś rano na terenie Wągrowca (w rzece Wełna) jeden z mieszkańców zauważył, że w wodzie dryfuje ciało.
Medium skontaktowało się z oficerem prasowym KPP Wągrowiec, Dominikiem Zielińskim, który potwierdził zdarzenie.
Ciało 23-łatka z Wągrowca zostało znalezione, gdy dryfowało w rzece Wełna niedaleko zejścia przy remizie OSP. Nie są znane okoliczności związane ze zgonem mężczyzny. Będzie to wyjaśniane w postępowaniu. Ciało zabezpieczono do badań sekcyjnych
— powiedział mundurowy w rozmowie z portalem oknonawagrowiec.pl.
