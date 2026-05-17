Kiełbasa z politykiem? Prezydent kontra Tusk. SONDAŻ

21 proc. respondentów zaprosiłoby prezydenta Karola Nawrockiego na grilla, a premiera Donalda Tuska 16 proc. Żadnego z polityków nie zaprosiłoby 34 proc. ankietowanych - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla Super Expressu.
Respondentom zadano pytanie „Którego z poniższych polityków zaprosiłbyś na majowego grilla?”. Pierwsze miejsce w badaniu zajął prezydent Karol Nawrocki, którego chciałoby zaprosić 21 proc. ankietowanych. Za nim uplasował się premier Donald Tusk z wynikiem 16 proc. Podium zamyka wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który dostałby zaproszenie od 6 proc. respondentów.
Wynik 5 proc. zdobył marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty, tyle samo uzyskał lider partii Razem Adrian Zandberg. Sondaż zamyka Grzegorz Braun z 4 proc. oraz Jarosław Kaczyński z 1 proc.
Najwięcej odpowiedzi uzyskała opcja „Nie zaprosiłbym żadnego z nich”. Taką odpowiedź wybrało 34 proc. ankietowanych. Po 4 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „Nie wiem/nie ma zdania” lub „Kogoś innego”.
Sondaż został wykonany w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.
