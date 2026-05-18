Groźne błazeństwa Giertycha. "Zdradzili"

Mec. Roman Giertych, poseł KO, postanowił na platformie X wprost zaatakować Stany Zjednoczone, najważniejszego sojusznika Polski na arenie międzynarodowej.

Pretekstem dla Giertycha do uderzenia w USA stały się doniesienia o tym, że Stany Zjednoczonej w tamach reorganizacji swojej obecności wojskowej w Europie mają anulować wysłanie brygady pancernej do Polski.

Zdradzili tych w Afganistanie, którzy im zaufali. Zdradzili Ukrainę, wycofując wsparcie, mimo że gwarantowali nietykalność jej granic. Zdradzili Danię, swojego wieloletniego sojusznika, żądając od nich Grenlandii. Zdradzili Tajwan, nazywając go „małą i odległą wyspą” podczas wizyty w Chinach, co zwiększyło ryzyko chińskiego ataku. Teraz wycofują swoje wojska z Rumunii i Polski, pozostawiając Europę Wschodnią samą sobie

— napisał na platformie X Roman Giertych.

Giertych chce europejskiego superpaństwa?

Poseł KO ocenił, że Europa ma zająć miejsce Ameryki w tym miejscu świata jako „nowe supermocarstwo”. Czy zatem Giertychowi, byłemu narodowcowi, marzy się europejskie superpaństwo?

Poradzimy sobie sami, ponieważ od wieków wiemy jedno: jeśli chcesz na czymś polegać, polegaj na sobie. Ale te zdrady na zawsze pozbawia Stany Zjednoczone roli supermocarstwa. Jakie supermocarstwo nie dotrzymuje słowa? W naszej części świata musi powstać nowe supermocarstwo, które zajmie miejsce Ameryki: Europa

— zaznaczył polityk KO.

Każdy sam może sobie odpowiedzieć na pytanie, w czyim interesie działa polityk, uderzający w najważniejszego sojusznika Polski, przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

