Groźne błazeństwa Giertycha. "Zdradzili"

Mec. Roman Giertych, poseł KO, postanowił na platformie X wprost zaatakować Stany Zjednoczone, najważniejszego sojusznika Polski na arenie międzynarodowej.
Pretekstem dla Giertycha do uderzenia w USA stały się doniesienia o tym, że Stany Zjednoczonej w tamach reorganizacji swojej obecności wojskowej w Europie mają anulować wysłanie brygady pancernej do Polski.
Zdradzili tych w Afganistanie, którzy im zaufali. Zdradzili Ukrainę, wycofując wsparcie, mimo że gwarantowali nietykalność jej granic. Zdradzili Danię, swojego wieloletniego sojusznika, żądając od nich Grenlandii. Zdradzili Tajwan, nazywając go „małą i odległą wyspą” podczas wizyty w Chinach, co zwiększyło ryzyko chińskiego ataku. Teraz wycofują swoje wojska z Rumunii i Polski, pozostawiając Europę Wschodnią samą sobie
— napisał na platformie X Roman Giertych.
Giertych chce europejskiego superpaństwa?
Poseł KO ocenił, że Europa ma zająć miejsce Ameryki w tym miejscu świata jako „nowe supermocarstwo”. Czy zatem Giertychowi, byłemu narodowcowi, marzy się europejskie superpaństwo?
Poradzimy sobie sami, ponieważ od wieków wiemy jedno: jeśli chcesz na czymś polegać, polegaj na sobie. Ale te zdrady na zawsze pozbawia Stany Zjednoczone roli supermocarstwa. Jakie supermocarstwo nie dotrzymuje słowa? W naszej części świata musi powstać nowe supermocarstwo, które zajmie miejsce Ameryki: Europa
— zaznaczył polityk KO.
Każdy sam może sobie odpowiedzieć na pytanie, w czyim interesie działa polityk, uderzający w najważniejszego sojusznika Polski, przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa.
