„Szef polskiej dyplomacji publicznie przyznaje, że nie może skontaktować się z naszym kluczowym sojusznikiem. Smutne, choć prawdopodobnie niestety prawdziwe” - tak Marcin Przydacz skwitował wpis Radosława Sikorskiego.
Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przywołał na platformie X wypowiedź Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, z września 2025 roku i odpowiedział, że „warto zadzwonić i potwierdzić”.
Z Polski żołnierze amerykańscy nie wyjadą. Tak powiedział prezydent Trump na rozmowie z panem prezydentem Karolem Nawrockim, a wręcz jest jeszcze przestrzeń do tego, aby ewentualną obecność amerykańską rozszerzyć
— mówił Marcin Przydacz.
„Naprawimy to, co niszczycieć”
Szef prezydenckiego BPM błyskawicznie podsumował Radosława Sikorskiego.
Szef polskiej dyplomacji publicznie przyznaje, że nie może skontaktować się z naszym kluczowym sojusznikiem. Smutne, choć prawdopodobnie niestety prawdziwe. Cóż, trawnik przed Białym Domem i kolega zasadzony w rezydencji to za mało. Wasze nieodpowiedzialne zachowanie, antyamerykańska narracja, którą tworzycie, i ataki – niestety przynoszą marne żniwo. Naprawimy to, co niszczycie
— podkreślił Marcin Przydacz.
Zamieszanie wokół żołnierzy USA
13 maja dziennik „Wall Street Journal” podał, że zostało odwołane planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie do Polski 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii, na który składa się ponad 4 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem. Wcześniej Pentagon zapowiedział wycofanie z Niemiec 5 tys. żołnierzy amerykańskich. Także portal Army Times przekazał, że „armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku — przed inwazją Rosji na Ukrainę”.
„Rząd zaniedbuje kanały kontaktów”
Informacje te zdementował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednak - jak mówił w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24 Szymon Szynkowski vel Sęk - brakuje komunikatów na najwyższym szczeblu w tej sprawie.
Nie popadałbym w przesadną nerwowość, choć oczywiście to, co mnie niepokoi to fakt, jak rząd zaniedbuje kanały kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi
— powiedział poseł PiS i były minister spraw zagranicznych.
Wczoraj również Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało na platformie X, że medialne doniesienia o ograniczeniu obecności wojsk USA w Europie nie dotyczą bezpośrednio ani docelowo Polski.
