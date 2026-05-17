Tusk bredzi i atakuje prawicę. Prezes PiS: "Żal patrzeć..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk na mównicy sejmowej oraz wpis Jarosława Kaczyńskiego (screen z X) / autor: Fratria/X-Jarosław Kaczyński (screen)
Donald Tusk na mównicy sejmowej oraz wpis Jarosława Kaczyńskiego (screen z X) / autor: Fratria/X-Jarosław Kaczyński (screen)

Bezpieczeństwo i pozycję w NATO buduje się na zaufaniu, które Tusk konsekwentnie podważał. Dzisiaj mamy tego skutki: spadek bezpieczeństwa Polek i Polaków. Rozedrganie i rozemocjonowanie Tuska są tylko potwierdzeniem jego słabości i ogromnych błędów, jakie popełnił. Żal patrzeć” - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński na portalu X.

Donald Tusk z uporem maniaka robi wszystko, żeby przypodobać się Niemcom. Prowadzi politykę zagraniczną w taki sposób, żeby dać Stanom Zjednoczonym jasno do zrozumienia, że rząd koalicji 13 grudnia, nie jest skory do współpracy na linii Warszawa-Waszyngton. Papierkiem lakmusowym tej strategii jest szef MSZ Radosław Sikorski, który wielokrotnie wdawał się w szkodliwe dyskusje z otoczeniem prezydenta USA Donalda Trumpa.

Czytaj także

Co ciekawe, Tusk niedawno stwierdził, że jest „proamerykański”, niemal na jednym oddechu z kolejnymi przytykami w stosunku do Amerykanów. Wcześniej atakował Donalda Trumpa nazywając go „ruskim agentem”, czy publikując zdjęcie, na którym celuje palcami, jak pistoletem, w jego plecy.

W ostatnim czasie USA poinformowały, że wycofają część swoich żołnierzy z Niemiec (powodem miały być oziębłe stosunki na linii Waszyngton-Berlin). Polska prawica na czele z prezydentem Karolem Nawrockim stoi na stanowisku, żeby przyjąć te oddziały Polsce. Z kolei sam Tusk mówił niedawno, że nie powinniśmy ich „podbierać” Niemcom…

Tusk uderza w Nawrockiego i Kaczyńskiego

Premier Donald Tusk postanowił zareagować na doniesienia medialne o tym, że Stany Zjednoczona mają w reorganizacji swojej obecności wojskowej w Europie anulować wysłanie brygady pancernej do Polski. W swoim stylu postanowił przy tej okazji uderzyć w opozycję i prezydenta.

Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzje Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie. Nawrocki w obecności liderów innych krajów na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo. Coraz gorzej z nimi

— napisał na portalu X.

Czytaj także

Żal patrzeć”

Na odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego nie trzeba było długo czekać.

Bezpieczeństwo i pozycję w NATO buduje się na zaufaniu, które Tusk konsekwentnie podważał. Dzisiaj mamy tego skutki: spadek bezpieczeństwa Polek i Polaków. Rozedrganie i rozemocjonowanie Tuska są tylko potwierdzeniem jego słabości i ogromnych błędów, jakie popełnił. Żal patrzeć…

— skomentował prezes PiS na portalu X.

Czytaj także

xyz/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych