Tusk bredzi i atakuje prawicę. Prezes PiS: "Żal patrzeć..."

Donald Tusk z uporem maniaka robi wszystko, żeby przypodobać się Niemcom. Prowadzi politykę zagraniczną w taki sposób, żeby dać Stanom Zjednoczonym jasno do zrozumienia, że rząd koalicji 13 grudnia, nie jest skory do współpracy na linii Warszawa-Waszyngton. Papierkiem lakmusowym tej strategii jest szef MSZ Radosław Sikorski, który wielokrotnie wdawał się w szkodliwe dyskusje z otoczeniem prezydenta USA Donalda Trumpa.
Co ciekawe, Tusk niedawno stwierdził, że jest „proamerykański”, niemal na jednym oddechu z kolejnymi przytykami w stosunku do Amerykanów. Wcześniej atakował Donalda Trumpa nazywając go „ruskim agentem”, czy publikując zdjęcie, na którym celuje palcami, jak pistoletem, w jego plecy.
W ostatnim czasie USA poinformowały, że wycofają część swoich żołnierzy z Niemiec (powodem miały być oziębłe stosunki na linii Waszyngton-Berlin). Polska prawica na czele z prezydentem Karolem Nawrockim stoi na stanowisku, żeby przyjąć te oddziały Polsce. Z kolei sam Tusk mówił niedawno, że nie powinniśmy ich „podbierać” Niemcom…
Tusk uderza w Nawrockiego i Kaczyńskiego
Premier Donald Tusk postanowił zareagować na doniesienia medialne o tym, że Stany Zjednoczona mają w reorganizacji swojej obecności wojskowej w Europie anulować wysłanie brygady pancernej do Polski. W swoim stylu postanowił przy tej okazji uderzyć w opozycję i prezydenta.
Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzje Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie. Nawrocki w obecności liderów innych krajów na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo. Coraz gorzej z nimi
— napisał na portalu X.
„Żal patrzeć”
Na odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego nie trzeba było długo czekać.
Bezpieczeństwo i pozycję w NATO buduje się na zaufaniu, które Tusk konsekwentnie podważał. Dzisiaj mamy tego skutki: spadek bezpieczeństwa Polek i Polaków. Rozedrganie i rozemocjonowanie Tuska są tylko potwierdzeniem jego słabości i ogromnych błędów, jakie popełnił. Żal patrzeć…
— skomentował prezes PiS na portalu X.
