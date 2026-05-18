Komedia! Petru naprawdę to powiedział. "Departament zwalczania..."

autor: screenshot Sejm RP/X
Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dialogu Obywatelskiego doszło do kuriozalnej sytuacji. Prowadząca obrady posłanka KO Bożena Lisowska reprezentanta strony rządowej przedstawiła jako… „zastępcę Dyrektora Departamentu Zwalczania Przedsiębiorczości”. W podobny sposób przedstawił go też poseł klubu Centrum Ryszard Petru.

Witam obecną zdalnie stronę rządową, pana Roberta Michalskiego, którego Państwo znacie, bo był z nami na pierwszym posiedzeniu poświęconemu SENT. Jest to zastępca Dyrektora Departamentu Zwalczania Przedsiębiorczości. Pan Grzegorz Kozłowski…

— mówiła posłanka KO Bożena Lisowska na rozpoczęciu posiedzenia zespołu.

Przestępczości

— poprawił posłankę KO jeden z uczestników posiedzenia, wskazując, że w istocie chodzi o Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.

Tak mam tu napisane i tak odczytuję

— z rozbrajającą szczerością odparła posłanka KO.

Urzędnicy napisali, że przysyłają na Parlamentarny Zespół ws. SENT zastępcę dyrektora departamentu… zwalczania przedsiębiorczości. Kto by mógł stanąć na czele takiego departamentu?

— napisano na profilu X Rady Przedsiębiorców.

Petru zrobił to samo

Okazało się, że najwyraźniej nie tylko posłanka Lisowska „miała tak napisane”. Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, również w Sejmie zaprezentował w ten sposób pana Roberta Michalskiego.

Pana Roberta Michalskiego, zastępcę Dyrektora Departamentu Zwalczania Przedsiębiorczości

— mówił Ryszard Petru, wyraźnie nie orientując się, jaki błąd popełnił.

Departament zwalczania przedsiębiorczości” na dobre rozgościł się w sejmie - na tyle, że Ryszardowi Petru chyba nie przyszło do głowy, że coś jest nie tak

— tak Rada Przedsiębiorców odniosła się z kolei do wpadki Petru.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

