Komedia! Petru naprawdę to powiedział. "Departament zwalczania..."

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dialogu Obywatelskiego doszło do kuriozalnej sytuacji. Prowadząca obrady posłanka KO Bożena Lisowska reprezentanta strony rządowej przedstawiła jako… „zastępcę Dyrektora Departamentu Zwalczania Przedsiębiorczości”. W podobny sposób przedstawił go też poseł klubu Centrum Ryszard Petru.
Witam obecną zdalnie stronę rządową, pana Roberta Michalskiego, którego Państwo znacie, bo był z nami na pierwszym posiedzeniu poświęconemu SENT. Jest to zastępca Dyrektora Departamentu Zwalczania Przedsiębiorczości. Pan Grzegorz Kozłowski…
— mówiła posłanka KO Bożena Lisowska na rozpoczęciu posiedzenia zespołu.
Przestępczości
— poprawił posłankę KO jeden z uczestników posiedzenia, wskazując, że w istocie chodzi o Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.
Tak mam tu napisane i tak odczytuję
— z rozbrajającą szczerością odparła posłanka KO.
Urzędnicy napisali, że przysyłają na Parlamentarny Zespół ws. SENT zastępcę dyrektora departamentu… zwalczania przedsiębiorczości. Kto by mógł stanąć na czele takiego departamentu?
— napisano na profilu X Rady Przedsiębiorców.
Petru zrobił to samo
Okazało się, że najwyraźniej nie tylko posłanka Lisowska „miała tak napisane”. Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, również w Sejmie zaprezentował w ten sposób pana Roberta Michalskiego.
Pana Roberta Michalskiego, zastępcę Dyrektora Departamentu Zwalczania Przedsiębiorczości
— mówił Ryszard Petru, wyraźnie nie orientując się, jaki błąd popełnił.
„Departament zwalczania przedsiębiorczości” na dobre rozgościł się w sejmie - na tyle, że Ryszardowi Petru chyba nie przyszło do głowy, że coś jest nie tak
— tak Rada Przedsiębiorców odniosła się z kolei do wpadki Petru.
tkwl/X
