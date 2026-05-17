Tusk obraża prezydenta. Co za kontra, wystarczyło jedno zdjęcie!

Premier Donald Tusk postanowił zareagować na doniesienia medialne o tym, że Stany Zjednoczona mają w reorganizacji swojej obecności wojskowej w Europie anulować wysłanie brygady pancernej do Polski. W swoim stylu postanowił przy tej okazji uderzyć w opozycję i prezydenta. Poseł PiS Janusz Cieszyński w odpowiedzi przypomniał niewygodny fakt dla Tuska.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał wczoraj w mediach społecznościowych o tym, że „Wypracowane relacje z USA i wzajemne zaufanie rząd Tuska zniszczył w 2 lata, podważając de facto naszą pozycję w sojuszu NATO”. Z kolei prezydent Karol Nawrocki na szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki był pytany przez dziennikarzy m.in. o aferę Zondacrypto. Głowa państwa wskazała na winę służb i premiera Tuska za brak odpowiednio wczesnej informacji o całej sytuacji.
Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzje Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie. Nawrocki w obecności liderów innych krajów na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo. Coraz gorzej z nimi
— napisał na platformie X Donald Tusk, premier, starając się uderzyć w opozycję i prezydenta.
Zdjęcie kompromitujące Tuska
W odpowiedzi poseł PiS Janusz Cieszyński przypomniał słynne zdjęcie z Tuskiem, celującym palcami niczym pistoletem w plecy Donalda Trumpa, obecnego prezydenta USA.
Pan Donald faktycznie nie ma nic wspólnego z problemami na linii Warszawa-Waszyngton
— ironizował Cieszyński
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760492-tusk-obraza-prezydenta-co-za-kontra-wystarczylo-jedno-zdjecie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.