Nie chcieli wpuścić Bąkiewicza na własną sprawę. Sąd zamknięty

Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic i inicjator „Miasteczka Gniewu” nie został w niedzielę wpuszczony do sądu w sprawie, której jest stroną. Jutro startuje ogromny, ogólnopolski protest przeciwko rządom Donalda Tuska. Bąkiewicz zaskarżył decyzję ratusza Trzaskowskiego o cofnięciu zgody na rozstawienie przed KPRM „miasteczka”. Na rozprawę, wpuszczono jedynie pełnomocnika lidera ROG. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie obecny był reporter Telewizji wPolsce24 Daniel Machnowski. Dziennikarzom (tylko z dwóch konserwatywnych stacji, inne media nie były zainteresowane sprawą) odmówiono nie tylko wejścia na salę rozpraw, ale nawet do budynku sądu.
W poniedziałek startuje „Miasteczko Gniewu” - organizowana przez ROG i Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości ogromna akcja protestacyjna. Zarządzany przez Rafała Trzaskowskiego stołeczny ratusz cofnął zgodę na rozbicie miasteczka przed KPRP, dlatego Robert Bąkiewicz zaskarżył sprawę. Kiedy stawił się dziś rano przed Sądem Okręgowym w Warszawie, okazało się, że… nie zostanie wpuszczony na rozprawę, choć jest stroną.
„Donald Tusk po prostu boi się Polaków”
Na miejscu był reporter Telewizji wPolsce24 Daniel Machnowski oraz inni przedstawiciele mediów (tych jednak było niewiele, jedynie druga konserwatywna stacja telewizyjna).
Ta sprawa pokazuje przede wszystkim, że Donald Tusk po prostu boi się Polaków, boi się Miasteczka Gniewu, boi się grup protestów, które po prostu już nie mogą znieść tego rządu. I pocztowcy, i górnicy, i pacjenci w szpitalach i rodzice uczniów, i wszyscy, którzy dostrzegają to morze bezprawia rządów Donalda Tuska. Dzisiaj Donald Tusk wymyślił sobie, że SOP będzie blokował cztery dni przed Ruchem Obrony Granic Aleje Ujazdowskie. To jest pokaz takiej całkowitej rejterady i ucieczki przed konfrontacją ze społeczeństwem. My mamy prawo, jako obywatele, powołując się na konstytucję, ale też na ustawę o zgromadzeniach, do tego, żeby manifestować swoje przekonania i niezgodę również na rządy Donalda Tuska
— mówił dziennikarzom Robert Bąkiewicz.
Poseł Kowalski poinformował z kolei, że złożony został wniosek o dopuszczenie prawicowego działacza do uczestnictwa w procesie.
Lider ROG stał przed budynkiem sądu w towarzystwie m.in. posła Janusza Kowalskiego oraz działaczy Ruchu, zaangażowanych w „Miasteczko Gniewu”. Zablokowano drzwi wejściowe, strażnik odmawiał wpuszczenia Roberta Bąkiewicza do budynku, chociaż ten podkreślał wielokrotnie, że jest stroną w sprawie. Na rozprawę wpuszczono jedynie pełnomocnika Bąkiewicza, po czym zarządzono przerwę do godziny 12:30.
Myślę, że to, co się dzieje w sądzie, to jest kompletny cyrk, chciałbym w tej chwili podziękować panu posłowi Januszowi Kowalskiemu, bo on uratował być może na chwilę przynajmniej sytuację. Natomiast muszę zaznaczyć, że sąd uprawia tutaj jakąś kazuistykę. Jestem stroną w sprawie – prezesem Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości, który w tej chwili ma spór z Urzędem Miasta i nie dopuszczono mnie do sprawy. Działanie pana posła sprawiło, że jestem w tej chwili widownią na rozprawie, natomiast to jest coś wyjątkowego, z czym nie miałem do czynienia wcześniej, z aż taką arogancją i butą. Pani sędzia krzyczy na nas, na wszystkich krzyczy, nie daje się wypowiedzieć mojemu pełnomocnikowi
— podkreślił aktywista.
Poseł Kowalski potwierdził:
Pierwszy raz widziałem sędzię krzyczącą na pana Roberta Bąkiewicza i na pana mecenasa.
Blokada dla mediów
Po przerwie, o godzinie 12:20, na salę sądową wpuszczono Roberta Bąkiewicza, wraz z pełnomocnikiem. Jak relacjonował Daniel Machnowski, naszej ekipie telewizyjnej odmówiono nie tylko wejścia na salę (zamierzał, zgodnie z prawem, zwrócić się do sędzi z prośbą o możliwość rejestracji i dźwięku i w przypadku braku zgody sądu - opuściłby salę rozpraw), ale nawet do budynku sądu.
Żadne merytoryczne argumenty nie padły. Dlaczego w ogóle media nie mogły wejść, nie mogły złożyć wniosku o możliwość rejestracji? Zapadła tutaj, można powiedzieć, jakaś blokada informacyjna
— wskazał dziennikarz wPolsce24.
Miasteczko Gniewu
Miasteczko Gniewu to cykl protestów, które rozpoczynają się jutro o 8 rano przed KPRM. Robert Bąkiewicz zapowiedział 14 maja na portalu X:
LARUM GRAJĄ DLA RZECZYPOSPOLITEJ! POLSKA SIĘ PALI, A NASZA SUWERENNOŚĆ JEST BRUTALNIE NISZCZONA! 🇵Rodacy! Stoimy w przełomowym, absolutnie historycznym momencie. Albo jako Naród postawimy dziś twardą, nieustępliwą tamę tej antypolskiej władzy, albo stracimy niepodległość na całe pokolenia! Dzisiaj Ojczyzna jeszcze nie wymaga od nas daniny krwi, ale jeśli teraz skapitulujemy i zrejterujemy, nasi zstępni będą musieli niewątpliwie płacić krwią za odzyskanie wolności! Rząd Donalda Tuska uosabia obcy, berliński interes, rzucając Polskę na kolana. Likwidacja polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, niszczenie polskiego leśnictwa i przedsiębiorców, umowa Mercosur, pakt migracyjny, bezczelna demoralizacja naszych dzieci w szkołach oraz podpisanie zdradzieckiej umowy SAFE – to wszystko oznacza ordynarny demontaż państwa polskiego. Z tą polityczną juntą nie ma żadnych rozmów i kompromisów – ten nieudolny rząd trzeba po prostu wymienić i rozliczyć!
Chcą zniszczyć wielki, mocarstwowy projekt Międzymorza, który buduje prezydent Nawrocki, bo silna i podmiotowa Polska to wyrok śmierci dla niemieckiej hegemonii! Nie pozwolimy to! Ruszamy do walki – wspólnie: Ogólnopolski Ruch Sprzeciwu, Ruch Obrony Granic, Solidarność Rolników Indywidualnych oraz Kluby Gazety Polskiej.⚡ MIASTECZKO GNIEWU – OD 18 MAJA DO SKUTKU! ⚡Rozbijamy obóz oporu pod gmachem KPRM! Bądź z nami! Każda obecność na linii frontu ma znaczenie!
— napisał.
Poniżej harmonogram:
🟩 18 MAJA (PONIEDZIAŁEK) – START GODZ. 8:00 Rozbijamy Miasteczko Gniewu pod KPRM! Rozpoczynamy stały, twardy protest i budujemy ogólnopolski opór.
🟩 19 MAJA (WTOREK) Trwamy w Miasteczku Gniewu pod KPRM. Konsolidujemy siły i przygotowujemy struktury pod strajk generalny, który wyśle tę władzę w polityczny niebyt.
🟩 20 MAJA (ŚRODA) – DZIEŃ KULMINACYJNY ⏰ 9:00 – Stajemy pod siedzibą Prokuratury Krajowej (ul. Postępu), by wesprzeć Tomasza Sakiewicza i Telewizję Republika przed próbą ich siłowego zneutralizowania przez reżim Tuska!
⏰ 11:00 – Wielki WYMARSZ sprzed KPRM! 🔥 Przechodzimy Gwiaździstym Marszem pod Sejm, gdzie łączymy siły z potężną manifestacją NSZZ „Solidarność”!
Wzywamy wszystkich polskich Patriotów: rolników, leśników, robotników, górników, przedsiębiorców i rodziców! Stańmy ramię w ramię pod sztandarami z hasłem: BÓG, HONOR, OJCZYZNA! Pokonajmy to zło! Podajcie ten apel dalej, alarmujcie znajomych i rodzinę!
Widzimy się w poniedziałek od 8:00 pod KPRM!
— apelował Bąkiewicz.
wPolsce24/Joanna Jaszczuk
