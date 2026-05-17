Kompromitacja neo-TVP! Michalik się starała, a jak zagłosowali widzowie? Wysocka-Schnepf w szoku. "Tylko?!"

autor: screenshot Kanał Zero/debata TVP/X

Kuriozalna debata w liwidowanej od ponad dwóch lat TVP. Tytuł? „Zderzenia. Schnepf z Nawrockim”. Teza? „Polska nie potrzebuje prezydenta z powszechnego wyboru”. Okazało się, że publiczność w studiu zagłosowała zupełnie niezgodnie z oczekiwaniami prowadzącej program Doroty Wysockiej-Schnepf. Jej reakcja na wyniki głosowania była bardzo znamienna.

Kuriozalne argumenty Michalik

W programie za tezą o to, by prezydent nie pochodził z powszechnego wyboru, wystąpiła m.in. publicystka Eliza Michalik, w ostatnim czasie znana chociażby z podważania wyników minionych wyborów prezydenckich.

Bardzo mało czasu, żeby Państwa przekonać, ale podejmę się tego zadania. Szanuję argument, że Polacy chcieli takiego prezydenta, ale mam kontrargument, o którym powiedział mi kiedyś jeden wybitny prawnik. Mianowicie umowy zawsze tworzymy na złe czasy. Każdy, kto się kiedyś rozwodził wie, że umowy, intercyzy tworzymy na złe czasy, a nie na dobre. W tej chwili wybór prezydenta mamy taki, że on był pisany na dobre czasy. On był pisany (…) na takie czasy, kiedy zakładano, że osoba na tym stanowisku będzie się zachowywać godnie, będzie przestrzegać prawa i będzie rozumiała, że ma symboliczne kompetencje do reprezentowania państwa, a nie do rządzenia

— argumentowała na starcie programu Eliza Michalik.

Tak silny mandat społeczny, i taka jest dzisiaj rzeczywistość, te miliony głosów, które stoją za każdym prezydentem powodują, że on jeśli tylko ma temperament polityczny albo dobre lub najczęściej złe zamiary, zaczyna rywalizować z premierem. I wtedy tworzy nam się taka sytuacja, najprościej rzecz ujmując, jakby firma miała dwóch szefów

— dodał.

Wyniki głosowania

Grzegorz Nawrocki, współprowadzący program z Dorotą Wysocką-Schnepf, przedstawił na starcie programu, jakie są wyniki sondy, przeprowadzonej wśród publiczności w studiu programu.

Nawrocki odczytał, że 16 proc. osób jest za tezą.

Tylko?!

— zareagowała w tym momencie najwyraźniej zbulwersowana takim wynikiem Wysocka-Schnepf. 84 proc. osób na widowni programu była zatem przeciw temu, by prezydent nie był wybierany w powszechnym głosowaniu.

Znamienny finał

Już po programie i po przedstawieniu argumentów m.in. przez Elizę Michalik, publiczność ponownie zagłosowała. Okazało się, że… liczba osób, które chcą, by prezydent nadal był wybierany przez wszystkich Polaków jeszcze wzrosła.

90 proc. wyraziło sprzeciw wobec tezy postawionej w programie współprowadzonym przez Dorotę Wysocką-Schnepf, a tylko 10 proc. uznało, że Polska nie potrzebuje prezydenta z powszechnego wyboru. Tym razem pracownica TVP Info w likwidacji w żaden sposób nie odniosła się do tych wyników.

tkwl/TVP Info w likwidacji/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

