SAFE pogrąży rząd Tuska? Ciekawy sondaż! Jak ocenili to młodzi, a jak starsi wyborcy?

Minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka po podpisaniu umowy SAFE, 8 maja b.r. / autor: Flickr/Kancelaria Premiera
Jak przystąpienie Polski do programu SAFE przełoży się na poparcie dla rządu Donalda Tuska? Zdaniem 32 proc. badanych – negatywnie. Mniej, bo 24,6 proc. ankietowanych uważa, że dzięki SAFE poparcie dla rządu wzrośnie. To wynik sondażu SW Research dla rp.pl. Na spadek poparcia najczęściej wskazywali respondenci z grupy wiekowej do 24. roku życia, wzrost – powyżej 50.

Sprawa pożyczki SAFE nie tylko jest jednym z przedmiotów sporu między rządem a prezydentem, ale również budzi znaczne kontrowersje i różnice zdań wśród Polaków. Rząd Donalda Tuska przedstawia podpisanie umowy jako swój sukces. Czy jest tak również w odczuciu wyborców?

Przystąpienie do SAFE a poparcie dla rządu

Uczestników sondażu SW Research dla zapytano, jak w ich ocenie przystąpienie Polski do programu SAFE wpłynie na poparcie dla rządu Donalda Tuska.

Wzrostu poparcia dla koalicji 13 grudnia spodziewa się 24,6 proc. ankietowanych. Więcej, bo 32 proc. badanych jest przeciwnego zdania.

19,8 proc. respondentów uważa, że przystąpienie do programu SAFE nie będzie miało wpływu na poparcie dla rządu, a 23,6 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Wyniki w zależności od grup wiekowych

Co ciekawe, spadku poparcia spodziewały się najczęściej osoby z grupy wiekowej do 24. roku życia (38 proc.), a przeciwne zdanie wyrażali badani z grupy powyżej 50. roku życia (31 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research w panelu on-line SW Panel, w dniach 12-13 maja 2026 r. Sondaż przeprowadzono na grupie 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Podsumowanie

Sondaż SW Research dla rp.pl pokazuje, że przystąpienie Polski do programu SAFE może bardziej zaszkodzić niż pomóc rządowi Donalda Tuska w oczach wyborców. Negatywny wpływ na poparcie dla rządu przewiduje 32 proc. badanych, podczas gdy 24,6 proc. uważa, że decyzja wzmocni koalicję. Blisko 20 proc. respondentów nie spodziewa się żadnych zmian, a niemal co czwarty nie ma zdania w tej sprawie. Najbardziej sceptyczni wobec SAFE są młodzi do 24. roku życia, natomiast większy optymizm wykazują osoby powyżej 50 lat.

Rp.pl/Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

