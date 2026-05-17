Magyar jak Tusk. Zemsta na nobliście, każe oddawać miliardy

Peter Magyar mści się na poprzedniej władzy. Robi to w budzący coraz więcej kontrowersji sposób. Tym razem nowy węgierski premier postanowił zabrać przyznaną przez rząd Viktora Orbana dotację dla fundacji noblisty Ferenca Krausza.
Peter Magyar ogłosił, że rozwiązuje umowę z Fundacją Badań Przełomowych i Opieki nad Talentami „Élvonal”, której przewodniczy laureat Nagrody Nobla w fizyce Ferenc Krausz.
Pieniądze na badania i wsparcie zdolnej młodzieży
Podpisana w lutym 2026 toku umowa opiewała na 261,7 miliardów forintów (ok. 2,8 mld złotych). Pieniądze miały pójść na finansowanie do 2031 roku przełomowych badań naukowych oraz stypendia dla utalentowanej młodzieży. Sprawa wywołała ostrą krytykę ze strony opozycji, która mówi o „politycznej zemście” i zagrożeniu dla węgierskiej nauki. Fundacja Krausza wydała oświadczenie, w którym deklaruje gotowość do dialogu z rządem.
Kim jest Ferenc Krausz?
Ferenc Krausz to węgiersko-austriacki fizyk, jeden z pionierów fizyki attosekundowej (badania zjawisk zachodzących w skali attosekund – 10⁻¹⁸ sekundy). W 2023 r. wspólnie z Pierre’em Agostinim i Anne L’Huillier) otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za „eksperymentalne metody generowania impulsów światła attosekundowego do badania dynamiki elektronów w materii”. Dzięki jego pracom naukowcy po raz pierwszy mogli „zobaczyć” ruch elektronów w atomach i cząsteczkach w czasie rzeczywistym – co otwiera nowe możliwości w chemii, biologii i materiałoznawstwie.
Na Węgrzech jak w Polsce Tuska
Peter Magyar nie tylko kazał rozwiązać umowę z fundacją wybitnego fizyka, ale zażądał też zwrotu około 22 miliardów forintów, które już do niej trafiły. Trudno nie dostrzec w działaniach nowego węgierskiego premiera mechanizmów znanych z Polski po grudniu 2023 roku. Na razie głównym celem nowego gabinetu wydaje się być brutalna zemsta na poprzednikach i podważanie ich dorobku.
łw/magyarnemzet.hu
