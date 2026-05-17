Tydzień walczyli strażacy z pożarem, który trawił Puszczę Solską. Objął on łącznie 1157 ha, a największe straty są na terenach o powierzchni około 400 ha. Z ogniem walczyły również zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej, które teraz, gdy pożar został ugaszony, a tematem przestały interesować się media, ogłaszają zbiórki na naprawę zużytego w akcji sprzętu.
Zbiórkę na naprawę wysłużonego Stara 266 ogłosiła m.in. OSP Lipowiec. Potrzebują oni 25 tysięcy złotych, do tej pory zebrano blisko 22 tysięcy złotych. Ale to nie jedyna OSP, która zbiera na naprawę bądź wymianę sprzętu.
Ochotnicy z OSP Sól zbierają na quada, a OSP Osuchy potrzebuje pieniędzy na sprzęt. W internecie przypomnieli o sobie również strażacy z OSP Bukownica, którzy zbiera na wóz i sprzęt pozwalający im bezpiecznie działać, obecnie dysponują Żukiem
— informuje portal remiza.pl.
Ogromną stratę poniosła jednostka OSP w Korytkowie Dużym, która straciła swój wóz, gdy wracała z akcji gaśniczej. Naprawa Stara okazała się nieopłacalna. Pomoc zadeklarowała gmina, ale na tę trzeba będzie poczekać.
„Wozy strażackie rzekomo przydatne…”
O zrzutce zorganizowanej przez OSP Lipowiec było m.in. w TVP Info w likwidacji. Dziennikarze stacji przygotowali materiał, w którym mówiono o potrzebach OSP. Użytkownik platformy X „Bꓭambo” przypomniał fragment programu z udziałem Doroty Wysockiej-Schnepf, która z oburzeniem mówiła o środkach z Funduszu Sprawiedliwości, które płynęły właśnie m.in. do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Ocean pieniędzy, które płynęły do okręgów wyborczych poszczególnych kandydatów Suwerennej Polski na te wszystkie wozy strażackie rzekomo przydatne, niewiadomo właściwie do czego…
— mówiła Wysocka-Schnepf.
kk/Remiza.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760478-osp-i-wysocka-schnepf-przypomniano-jej-skandaliczne-slowa
