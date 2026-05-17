Prezydent blokuje środki na służby mundurowe? Leśkiewicz odpowiada na atak: "Tymczasem fakty są takie..."

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent Karol Nawrocki podczas Centralnych Obchodów Święta Straży Graniczne. / autor: PAP/Wojtek Jargiło
Prezydent Karol Nawrocki podczas Centralnych Obchodów Święta Straży Graniczne. / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Rzecznik prezydenta Nawrockiego w zdecydowany sposób skomentował działania rządzących dot. rzekomego blokowania środków na finansowanie polskich służb mundurowych. „Kłamstwo ma krótkie nogi…” – napisał dr Rafał Leśkiewicz.

W swoim wpisie Rafał Leśkiewicz odnosi się do wypowiedzi polityków obozu rządzącego dot. prezydenta. Rzecznik nazywa ich „zgrywusami z rządu”.

Od wczoraj pojawia się szereg nieprawdziwych wypowiedzi rządzących dotyczących rzekomego blokowania środków na finansowanie służb mundurowych przez Prezydenta RP. Według zgrywusów z rządu to efekt weta ustawy SAFE UE

– czytamy.

Tymczasem fakty są takie: zgodnie z prezydenckim projektem ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych - SAFE 0% przewidziano finansowanie wszystkich służb mundurowych, nie tylko wojska. Oto dowód: Art. 4. 1. Środki Funduszu przeznacza się na: 1) realizację zadań określonych w Programie Wieloletnim, o którym mowa w art. 2, obejmujących w szczególności:[…] b) zakup elementów uzbrojenia, wyposażenia oraz systemów specjalistycznych dla formacji mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa

– pisze Leśkiewicz

Sejmowa zamrażarka

Dr Leśkiewicz zwraca też uwagę na działania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Dobry, suwerenny i wolny od mechanizmów arbitralnej kontroli ze strony Komisji Europejskiej mechanizm finansowania służb mundurowych jest zapewniony w prezydenckim projekcje. Ale projekt wylądował w sejmowej zamrażarce czerwonego marszałka Czarzastego. Bo dla rządzących bezpieczeństwo to wyłącznie element cynicznej gry politycznej. Kłamstwo ma krótkie nogi…

– czytamy.

X/mly

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych