Rzecznik prezydenta Nawrockiego w zdecydowany sposób skomentował działania rządzących dot. rzekomego blokowania środków na finansowanie polskich służb mundurowych. „Kłamstwo ma krótkie nogi…” – napisał dr Rafał Leśkiewicz.
W swoim wpisie Rafał Leśkiewicz odnosi się do wypowiedzi polityków obozu rządzącego dot. prezydenta. Rzecznik nazywa ich „zgrywusami z rządu”.
Od wczoraj pojawia się szereg nieprawdziwych wypowiedzi rządzących dotyczących rzekomego blokowania środków na finansowanie służb mundurowych przez Prezydenta RP. Według zgrywusów z rządu to efekt weta ustawy SAFE UE
– czytamy.
Tymczasem fakty są takie: zgodnie z prezydenckim projektem ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych - SAFE 0% przewidziano finansowanie wszystkich służb mundurowych, nie tylko wojska. Oto dowód: Art. 4. 1. Środki Funduszu przeznacza się na: 1) realizację zadań określonych w Programie Wieloletnim, o którym mowa w art. 2, obejmujących w szczególności:[…] b) zakup elementów uzbrojenia, wyposażenia oraz systemów specjalistycznych dla formacji mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa
– pisze Leśkiewicz
Sejmowa zamrażarka
Dr Leśkiewicz zwraca też uwagę na działania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Dobry, suwerenny i wolny od mechanizmów arbitralnej kontroli ze strony Komisji Europejskiej mechanizm finansowania służb mundurowych jest zapewniony w prezydenckim projekcje. Ale projekt wylądował w sejmowej zamrażarce czerwonego marszałka Czarzastego. Bo dla rządzących bezpieczeństwo to wyłącznie element cynicznej gry politycznej. Kłamstwo ma krótkie nogi…
– czytamy.
X/mly
