Prezydent Karol Nawrocki nie zapomniał o znieważeniach, jakich dopuszczano się względem funkcjonariuszy Straży Granicznej w czasie ataku hybrydowego Rosji i Białorusi na naszą wschodnią granicę. „Powinni przeprosić. Ja za nich nie przeproszę, ale powiem, że naród jest z was dumny i zawsze będę stał murem za mundurem Straży Granicznej” - oświadczył podczas Centralnych Obchodów Święta Straży Granicznej w Lublinie.
Podczas dzisiejszych uroczystości w Lublinie prezydent zwrócił się do funkcjonariuszy Straży Granicznej, podkreślając, że „pięknie wywiązują się” ze swoich obowiązków, „służąc Polsce wolnej, Polsce niepodległej, Polsce suwerennej już w XXI wieku”.
Za tę służbę i za wierność Rzeczypospolitej Polskiej, którą uznaję jako prezydent Polski za najważniejszą, w dniu waszego święta, chciałbym z głębi serca i w imieniu narodu polskiego podziękować
— powiedział prezydent Nawrocki na Placu Zamkowym.
„Powinni przeprosić”
Prezydent RP podkreślił, że funkcjonariusze SG byli twarzą człowieczeństwa, dobrosąsiedztwa i solidarności po ataku Rosji na Ukrainę, a także twarzą powagi i siły państwa polskiego, gdy rozpoczynała się wojna hybrydowa i ataki na nasze granice. Zwrócił uwagę, że nie tak dawno niektórzy ubliżali funkcjonariuszom SG.
Z całego serca dziękujemy. Pamiętam, że nie wszyscy wówczas wobec was byli wdzięczni. Mówili słowa, które nigdy nie powinny paść (…), żyli w swoim świecie i ubliżali polskiemu mundurowi. Powinni przeprosić. Ja za nich nie przeproszę, ale powiem, że naród jest z was dumny i zawsze będę stał murem za mundurem Straży Granicznej
— podkreślił prezydent.
SG ochrania granicę lądową o długości ponad 3,5 tys. kilometrów. W SG służy obecnie ok. 16,8 tys. funkcjonariuszy i 3,5 tysiąca pracowników cywilnych.
Przecież tego nie da się zapomnieć
Warto przypomnieć, że nie tylko nie słychać przeprosin ze strony tych, którzy ubliżali funkcjonariuszom SG, żołnierzem WP i policjantom, ale dziś dochodzi o umorzeń i uniewinnień.
W ubiegłym roku Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o umorzeniu sprawy zniesławienia przez celebrytkę Barbarę Kurdej-Szatan funkcjonariuszy Straży Granicznej.
To jest ku…a ‘straż graniczna’ ????? ‘Straż’ ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!!
— w taki sposób aktorka i prezenterka neo-TVP w listopadzie 2021 r. komentowała sytuację na granicy polsko-białoruskiej.
Podobnie było z Władysławem Frasyniukiem, którego Sąd Okręgowy we Wrocławiu uniewinnił w związku z oskarżeniem o znieważenie polskich żołnierzy.
Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi
— powiedział wówczas Frasyniuk.
Tak samo skończyła się sprawa Piotra Zelta, aktora, który odpowiadał za znieważenie kapitan Anny Michalskiej, byłej rzecznik prasowej Komendanta Głównego Straży Granicznej. Został uniewinniony przez sąd. Chodzi o wpis na Facebooku z listopada 2021 r., w którym Zelt określił Michalską jako „twarz bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS”.
Z kolei obecny premier Donald Tusk, tak jak inni ówcześni politycy opozycji, bronił skandalicznego filmu Agnieszki Holland poniżającego Straż Graniczną. Drwił, że rząd PiS „zajął się recenzowaniem filmu” i rozpętał „ohydną” kampanię.
