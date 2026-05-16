„Jednym z powodów, dla których polaryzacja rośnie, jest rzeczywista pogarda tak zwanych elit liberalno-lewicowych dla zwyczajnego człowieka. Ona jest widoczna w wielu sprawach. Przykład Rejtana antygrillowego, coś co zrobiła obecna Telewizja Polska. Pokazała przy okazji majówki, w której jak wiadomo Polacy grillują, jakiegoś człowieka, który rzucił się pod obrazem Rejtana i zaczął przedrzeźniać jakąś taką postać, która rzuca się w obronie polskiego grillowania, polskiej kiełbasy. Było to żałosne” - powiedział Marcin Matczak w rozmowie z portalem Goniec.pl.
TVP w likwidacji dała niedawno kolejny przykład, że środowiska lewicowo-liberalne wciąż nie nauczyły się, że pedagogika wstydu i drwiny z polskości w niczym im nie pomagają, a jedynie zniechęcają do takiej postawy i prezentujących ją środowisk. Jedynym skutkiem okazuje się później „płacz i zgrzytanie zębów” po wyborach - np. tych prezydenckich z 2025 r.
W programie „Kwiatki Polskie” nie tylko goszczono marszałka Włodzimierza Czarzastego i śpiewano mu urodzinowe „100 lat” (zapewne na okoliczność „odpolitycznienia” mediów publicznych), ale również zaserwowano „performance”, który można określić jako esencję postawy nazywanej w ostatnich latach „fajnopolactwem”.
Wybraliśmy się do miejsca, w którym to wszystko się zaczęło, czyli miejsca, w którym Konstytucja 3 Maja została podpisana do Zamku Królewskiego w Warszawie. No i tam próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, co nam dała konstytucja
— zapowiadali prowadzący, po czym pokazali mężczyznę leżącego na podłodze Zamku Królewskiego, pod obrazem „Rejtan – Upadek Polski”.
Nieprzypadkowo, ponieważ pan „artysta” nawiązywał do gestu posła, który sprzeciwił się podpisaniu traktatu rozbiorowego (na wiele lat przed Konstytucją 3 Maja). Następnie wygłosił „przejmujący” monolog:
Co nam dała konstytucja? Konstytucja dała nam wolność… Majówkę! A jak ją Polak, prawdziwy Polak wyraża? Jak Polak wyraża wolność? Przez grilla! Ale jakiego? Jakiego grilla?! Polskiego grilla! Bez bakłażana, bez papryki i innych - tfu! - weganistycznych świństw. Po moim trupie. A jak już umrę, to z mojej krwi zróbcie prawdziwą kaszankę!
„Co zrobić, żeby obniżyć polaryzację”
Do sprawy odniósł się Marcin Matczak w rozmowie z portalem Goniec. Prawnik, który do prawicy raczej sympatią nie pała, posłużył się żenującym przykładem z neoTVP, w kontekście narastającej polaryzacji.
— powiedział.
Jeżeli ktoś się zastanawia, co zrobić, żeby obniżyć polaryzację, to moja pierwsza rada jest taka: zastanów się nad tym, czy ty, jako tak zwana elita nie dajesz powodu do tego, żeby ludzie cię nienawidzili. Dlatego, że wielokrotnie na różne sposoby wyrażałeś pogardę dla tego zwyczajnego człowieka
— dodał.
Być może gdybyś był zawsze miły, uprzejmy, zawsze szanował drugiego człowieka, jego godność, to nikt tych nawoływań populistycznych do zaatakowania ciebie, jako zepsutej elity by nie posłuchał. A jeżeli ktoś posłuchał, to musiał sobie pomyśleć, coś jest na rzeczy. Ludzie, którzy są postrzegani jako elity, muszą się zastanowić nad swoim stosunkiem do zwyczajnego człowieka
— zakończył Matczak.
