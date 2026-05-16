Poziom frustracji ministra Waldemara Żurka zaczyna sięgać sufitu. W szczególności denerwują go decyzje prezydenta Karola Nawrockiego, którego chce on postawić przed Trybunałem Stanu. Kiedy? Po zakończeniu jego kadencji… „Doskonale wie, że w 2030 roku on już dawno nie będzie ministrem sprawiedliwości. Czuję się zażenowany tego typu pogróżkami. (…) Komedia zupełna, pokazuje skalę frustracji człowieka, który ugrzązł w niemocy” - skrytykował w „Super Expresie” Żurka prof. Antoni Dudek.
Minister Waldemar Żurek w TVN24 bardzo narzekał na prezydenta Karola Nawrockiego. Stwierdził, że chce on zmienić polski ustrój na prezydencki i to bez zmiany konstytucji, bo np. nie powołuje sędziów, którzy podobają się ministrowi.
Będziemy łamać te jego zapędy autorytarne. Mamy na to skuteczne sposoby. Proszę mi wierzyć. I jeżeli to będzie szantaż, że on nie będzie uznawał tej rady, ja mam na to odpowiedni plan. Ci sędziowie, którzy są w systemie, system nasycimy od liczbą asystentów referendarzy i będziemy reformować wymiar sprawiedliwości i przetrzymamy czas kadencji pana Nawrockiego. Natomiast jak on będzie doprowadzał do takiego łamania ostentacyjnego konstytucji, to z czasem jak odbijemy te instytucje, które dbają o praworządność, może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu, także załamanie konstytucji
— oświadczył z gniewną miną Żurek w TVN24.
Żurek w niemocy
Na kompromitującą wypowiedź szefa resortu sprawiedliwości o siłowym przejmowaniu instytucji sądowniczych oraz postawieniu prezydenta RP przed Trybunałem Stanu zareagował prof. Antoni Dudek. Nie pałający sympatią do obecnego prezydentta historyk i politolog powiedział w Super Expresie, że czuje się słowami Żurka zażenowyny.
Żurek niestety się chyba zaczął psuć, bo to jest wypowiedź ośmieszająca ministra Żurka. Czuję się zażenowany tego typu pogróżkami ze strony ministra sprawiedliwości wobec prezydenta, gdzie on doskonale wie, że w 2030 roku on już dawno nie będzie ministrem sprawiedliwości
— utemperował zbytnią fantazję Żurka prof. Dudek.
A mało tego, pokazuje, że nie zna konstytucji, niech sobie przeczyta jaką większością Zgromadzenie Narodowe stawia prezydenta Rzeczpospolitej przed Trybunałem Stanu i się przez chwilę zastanowi, czy w ogóle taka większość kiedykolwiek w Polsce była, bo to jest większość 2/3 w Zgromadzeniu Narodowym. To jest po prostu komedia zupełna i pokazuje skalę frustracji tego człowieka, który po prostu ugrzązł w niemocy, jaki jest cały polski wymiar sprawiedliwości
— powiedział prof. Antoni Dudek.
Robert Knap/Super Express/X
