Święto Straży Granicznej. Prezydent Nawrocki: Naród jest z was dumny, zawsze będę stał za Wami murem i za strzeżeniem naszych granic

Prezydent RP Karol Nawrocki (L) podczas Centralnych Obchodów Święta Straży Granicznej. / autor: PAP/Wojtek Jargiło
Naród jest z was dumny, zawsze będę stał murem za mundurem Straży Granicznej i za strzeżeniem naszych polskich granic - powiedział prezydent Karol Nawrocki do funkcjonariuszy podczas Centralnych Obchodów Święta Straży Granicznej w Lublinie.

Prezydent: Bądźcie dumni z naszych strażników granicznych

Prezydent podczas dzisiejszej uroczystości zwrócił się także do rodzin, przyjaciół i bliskich funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Jesteście wspaniali, bądźcie dumni z naszych strażników granicznych. Niech żyje Straż Graniczna, niech żyje Polska

— oświadczył.

Tego nie da się zastąpić”

To, czego nie uda się zastąpić - za sprawą wysiłków modernizacyjnych i rozwoju technologicznego - to ludzie, to kadry, to polscy patrioci

— mówił Karol Nawrocki.

Tu jest Polska, każdego dnia o tym mówicie na tych 3572 kilometrach, 71 placówkach granicznych i za to Wam z całego serca dziękuję

— zwrócił się do funkcjonariuszy.

Prezydent zaznaczył, że dziś „Straż Graniczna to nowoczesna służba XXI wieku, służba, która jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa i niepodległości naszej ukochanej ojczyzny”.

Czym zajmuje się Straż Graniczna

Straż Graniczna została powołana 16 maja 1991 r., zastępując Wojska Ochrony Pogranicza. W SG służy obecnie ok. 16,8 tys. funkcjonariuszy i 3,5 tysiąca pracowników cywilnych. Poza Komendą Główną istnieje dziewięć oddziałów SG i dwa ośrodki szkolenia.

Straż Graniczna, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa granic i odpraw prowadzonych na przejściach granicznych, zajmuje się też m.in. ściganiem takich przestępstw jak nielegalne przekraczanie granicy, fałszowanie dokumentów, przewożenie przez granicę nielegalnych substancji, broni, dóbr kultury.

SG ochrania granicę lądową o długości ponad 3,5 tys. kilometrów.

SC/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

