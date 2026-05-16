Naród jest z was dumny, zawsze będę stał murem za mundurem Straży Granicznej i za strzeżeniem naszych polskich granic - powiedział prezydent Karol Nawrocki do funkcjonariuszy podczas Centralnych Obchodów Święta Straży Granicznej w Lublinie.
Prezydent: Bądźcie dumni z naszych strażników granicznych
Prezydent podczas dzisiejszej uroczystości zwrócił się także do rodzin, przyjaciół i bliskich funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Jesteście wspaniali, bądźcie dumni z naszych strażników granicznych. Niech żyje Straż Graniczna, niech żyje Polska
— oświadczył.
„Tego nie da się zastąpić”
To, czego nie uda się zastąpić - za sprawą wysiłków modernizacyjnych i rozwoju technologicznego - to ludzie, to kadry, to polscy patrioci
— mówił Karol Nawrocki.
Tu jest Polska, każdego dnia o tym mówicie na tych 3572 kilometrach, 71 placówkach granicznych i za to Wam z całego serca dziękuję
— zwrócił się do funkcjonariuszy.
Prezydent zaznaczył, że dziś „Straż Graniczna to nowoczesna służba XXI wieku, służba, która jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa i niepodległości naszej ukochanej ojczyzny”.
Czym zajmuje się Straż Graniczna
Straż Graniczna została powołana 16 maja 1991 r., zastępując Wojska Ochrony Pogranicza. W SG służy obecnie ok. 16,8 tys. funkcjonariuszy i 3,5 tysiąca pracowników cywilnych. Poza Komendą Główną istnieje dziewięć oddziałów SG i dwa ośrodki szkolenia.
Straż Graniczna, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa granic i odpraw prowadzonych na przejściach granicznych, zajmuje się też m.in. ściganiem takich przestępstw jak nielegalne przekraczanie granicy, fałszowanie dokumentów, przewożenie przez granicę nielegalnych substancji, broni, dóbr kultury.
SG ochrania granicę lądową o długości ponad 3,5 tys. kilometrów.
SC/PAP
