Co oznacza decyzja US Army o wstrzymaniu wysłania do Polski brygady pancernej? Prezes Prawa i Sprawiedliwości domaga się od rządzących wyjaśnień, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo wszystkich Polaków. „Wypracowane relacje z USA i wzajemne zaufanie rząd Tuska zniszczył w 2 lata, podważając de facto naszą pozycję w sojuszu NATO” - uważa lider największej partii w Sejmie.
Informacja o wstrzymaniu przyjazdu do Polski 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii USA wraz ze sprzętem wywołała spore zamieszanie. Zwłaszcza, że przed kilkoma dniami kierownictwo MON, ministrowie Kosiniak-Kamysz i Cezary Tomczyk zapewniali, że do żadnych tego typu decyzji nie dojdzie. Przekonywali, że zapowiedzi reedukacji liczby amerykańskich żołnierzy w Europie dotyczą Niemiec, a nie Polski. Tymczasem wczoraj dowódca amerykańskich sił lądowych (US Army) gen. Christopher LaNeve powiedział w Kongresie, że chodzi także o Polskę.
Otrzymaliśmy instrukcję redukcji sił i uznaliśmy, że anulowanie wysłania brygady pancernej do Polski było najbardziej sensowną opcją
— powiedział w Izbie Reprezentantów gen. LaNeve, za co został skrytykowany zarówno przez Demokratów jak i Republikianów. Gen. LaNeve dodał, że współpracuje w tym zakresie z gen. Alexusem Grynkewichem, który od 2025 roku pełni funkcję dowódcy Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie i Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie.
„Polacy chcą wiedzieć”
Otwarte pozostaje pytanie czy kierowany przez Władysława Kosiniaka-Kamysza MON miało wcześniej informacje o planowaniu anulowania przyjazdu amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Według słów gen. LaNeve, decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski zapadła w ostatnich dniach, a część brygady była już w Polsce lub w drodze. Jak zatem należy odczytywać tę decyzję? Czy ostatnie wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który wyraził niechęć wobec relokacji żołnierzy USA z Niemiec do Polski, mogły zaważyć na decyzji Pentagonu?
Odpowiedzi na te pytania domaga się od rządzących prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Polacy chcą wiedzieć, co dalej z naszym bezpieczeństwem. Wypracowane relacje z USA i wzajemne zaufanie rząd Tuska zniszczył w 2 lata, podważając de facto naszą pozycję w sojuszu NATO. Nieudacznicy czy, jak zawsze, przemyślana, proniemiecka polityka, mająca za nic polskie interesy?
— napisał w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Sztab Generalny Wojska Polskiego zaprzeczył, jakoby do jednej z jego komórek miała wpłynąć informacja o wstrzymaniu rotacji wojsk USA do Polski, która miałaby nie zostać przekazana do MON.
Robert Knap/X
