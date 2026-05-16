Gen. Kukuła i Kosiniak-Kamysz na spotkaniu u prezydenta Nawrockiego. W tle wojska USA

Prezydent Karol Nawrocki, któremu towarzyszłył szef BBN, spotkał się wczoraj z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego.
Prezydent Karol Nawrocki, któremu towarzyszył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, spotkał się wczoraj z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego gen. Wiesławem Kukułą. „W trakcie spotkania prezydent podkreślił, że oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększaniu obecności wojsk USA w Polsce” - napisał w mediach społecznościowych Grodecki. Wczoraj dowódca amerykańskich sił lądowych gen. Christopher LaNeve poinformował o anulowaniu wysłania do polski brygady pancernej.

Przed kilkoma dniami kierownictwo MON, ministrowie Kosiniak-Kamysz i Cezary Tomczyk zapewniali, że nie ma mowy o żadnym ograniczaniu liczby wojsk amerykańskich w Polsce. Przekonywali, że zapowiedzi reedukacji liczby amerykańskich żołnierzy w Europie dotyczą Niemiec, a nie Polski. Kosiniak-Kamysz zapewniał, że jest w stałym kontaktcie z prezydentem w tej materii. Tymczasem okazało się, że decyzja o wysłaniu do Polski amerykańskiej brygady pancernej została anulowana przez dowództwo US Army.

Prezydent oczekuje współpracy

Sam komunikat nie odnosi się do informacji o wstrzymaniu wysłania do Polski 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii wraz ze sprzętem. Mówił o tym wczoraj w Kongresie USA dowódca amerykańskich sił lądowych (US Army) generał Christopher LaNeve.

Niemniej jednak zorganizowanie wczoraj spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i szefa BBN Bartosza Grodeckiego z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego WP gen. Wiesławem Kukułą wiele na ten temat mówi. Trudno sobie wyobrazić, aby temat cofnięcia brygady pancernej USA nie był poruszany w czasie tej rozmowy, aby nie próbowano wyjaśniać obiegu informacji, które powinny znaleźć się i w sztabie i w MON.

Wczoraj towarzyszyłem Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w spotkaniu z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego WP gen. Wiesławem Kukułą.

Głównym tematem rozmowy były kwestie bezpieczeństwa naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Prezydent wyraźnie podkreślił, że proces zwiększania obecności wojsk USA w Polsce należy wspierać i oczekuje w tej kwestii współpracy ze strony wszystkich ośrodków władzy.

Stacjonowanie żołnierzy naszego najbliższego sojusznika w Polsce wzmacnia wschodnią flankę NATO, a także podnosi poziom bezpieczeństwa i odstraszania

— poinformował w mediach społeczościowych szef BBN minister Bartosz Grodecki.

Tusk i Kosiniak-Kamysz uspokajają

Informacja o wstrzymaniu rozmieszczenia w Polsce kolejnej zmiany brygady wywołała reakcje ze strony polskiego rządu; podczas piątkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk zapewnił, że on i wicepremier Kosiniak-Kamysz są w kontakcie m.in. z gen. Grynkewichem i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Te decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski

— oświadczył Tusk.

Z kolei Kosiniak-Kamysz powiedział, wczoraj w TVN24, że w środę spotka się z gen. Danem Caine’m, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów wojsk USA. Wcześniej gen. Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie gen. Alexusem Grynkewichem.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

