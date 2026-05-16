Prawo i Sprawiedliwość zwiera szyki w walce o zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zdradził w rozmowie z RMF FM, że wiceprezesi PiS Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zorganizują wspólne spotkanie z mieszkańcami w Gorzowie Wielkopolskim. Jak dodał, decyzja o organizacji spotkania zapadła po środowym posiedzeniu klubu PiS.
W Sękocinie pod Warszawą odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. Według doniesień „Newsweeka”, miało ono przebiegać w burzliwej atmosferze. W trakcie spotkania prezes partii Jarosław Kaczyński miał wyrazić swoje oczekiwanie co do „zamrożenia” wszelkich stowarzyszeń istniejących w ramach PiS, a w szczególności stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. B. premier miał zapewniać, że zamiarem funkcjonowania jego stowarzyszenia nie jest rozbijanie jedności partii.
Wspólne spotkanie z mieszkańcami
Cieszyński pytany dziś w RMF FM o przebieg posiedzenia klubu przekazał, że po jego zakończeniu, kiedy większość parlamentarzystów wróciła do Warszawy, doszło do spotkania w mniejszym gronie, w którym udział wzięli m.in. Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek. Mieli oni zadecydować - jak poinformował Cieszyński - o zorganizowaniu wspólnego spotkania w Gorzowie Wielkopolskim.
Informację o wspólnym wiecu Morawieckiego i Czarnka, który ma się odbyć 5 lub 6 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim, jako pierwsza podała Wirtualna Polska.
Cieszyński powiedział też, że wbrew doniesieniom medialnym, prezes PiS Jarosław Kaczyński nie zakazał funkcjonowania stowarzyszeń w ramach partii.
Oczyszczająca atmosfera spotkania
W kontekście posiedzenia klubu PiS Morawiecki podkreślił, że dyskusja w trakcie spotkania była „bardzo dobra”. Według Morawieckiego, szereg wniosków medialnych dotyczących jego przebiegu jest nieprawdziwa. Zaznaczył, że tematy poruszone podczas posiedzenia są sprawami wewnętrznymi klubu.
Ale atmosfera spotkania była „rzeczywiście oczyszczająca, dobra”. (…) Zdecydowanie była to raczej deeskalacja, a nie eskalacja, zdecydowanie jednocząca, a nie rozłamowa
— ocenił polityk.
Od końca listopada ub.r. politycy PiS przyznają nieoficjalnie, że wewnątrz ugrupowania trwa konflikt między zwolennikami Morawieckiego nazywanymi „harcerzami” a grupą jego przeciwników, skupioną m.in. wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, zwaną „maślarzami”, czy frakcją b. szefa MS Zbigniewa Ziobry.
xyz/PAP/X
