Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego za 2025 rok. Jak wynika z dokumentu, prezydent jest właścicielem mieszkania spółdzielczego i współwłaścicielem mieszkania własnościowego, posiada 339 tys. zł oraz kredyt hipoteczny. Ponadto w ubiegłym roku był beneficjentem Programu Rodzina 800 plus.
Dokument opublikowany na stronie internetowej Sądu Najwyższego jest datowany na 31 marca br.; do SN wpłynął tego samego dnia.
Prezydent oświadczył w nim, że posiada mieszkanie spółdzielcze własnościowe o całkowitej powierzchni 57 mkw. z tytułem prawnym jako własność oraz mieszkanie własnościowe o powierzchni całkowitej 58 mkw., którego jest współwłaścicielem; jego udział wynosi 50 proc.
Prezydent Nawrocki zadeklarował ponadto, że posiada 339 tys. zł oraz kredyt hipoteczny z całkowitą kwotą do spłaty w wysokości 197 783, 23 zł. Prezydent wskazał również, że jest beneficjentem Programu Rodzina 800 plus, z tytułu którego uzyskał w ub.r. dochód w wysokości 19,2 tys. zł.
Z oświadczenia wynika, że prezydent nie posiada papierów wartościowych ani nie ma zgromadzonych środków w obcej walucie.
Poprzednie oświadczenie majątkowe głowy państwa zostało złożone przez niego 6 sierpnia ub.r. - w dniu jego zaprzysiężenia na urząd prezydenta. Do SN wpłynęło ono 4 września ub.r. Prezydent zadeklarował wówczas, że posiada 130 tys. zł. Także w tamtym oświadczeniu informował o dwóch mieszkaniach (w tym jednym, którego był współwłaścicielem), kredycie hipotecznym (miał wówczas do spłaty 199 981 zł)i dochodach z tytułu Programu Rodzina 800 plus.
Oświadczenie majątkowe w kampanii wborczej
W maju 2025 r., podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi, opublikowano oświadczenie majątkowe Nawrockiego z 2021 r., gdy był on prezesem IPN. Udostępniła je rzecznik sztabu Nawrockiego - Emilia Wierzbicki. Wymieniono w nim dwa gdańskie mieszkania, z których każde miało 57 m kw. (pierwsze należące do Nawrockiego i jego żony, drugie współwłasność z siostrą) oraz trzecie – kawalerkę o powierzchni ok. 30 mkw.
Karol Nawrocki jest wraz z żoną właścicielem dwóch mieszkań. Zawsze te informacje zawierał w składanych oświadczeniach majątkowych
— pisała wówczas na X Wierzbicki, publikując oświadczenie majątkowe ówczesnego kandydata na prezydenta. Dodała, że „za poradą prawników, dla ostrożności i zachowania pełnej transparentności, w oświadczeniach majątkowych (Nawrocki - PAP) umieszczał także informację o zapisanym w testamencie 50-procentowym udziale w nieruchomości, której właścicielką jest jego żyjąca mama”. Chodzi o wymienione w oświadczeniu, mieszczące się w Gdańsku, mieszkanie o powierzchni 57 m kw., przy którym w tytule prawnym wymieniono współwłasność 50 proc. z siostrą.
Zgodnie z przepisami oświadczenie majątkowe głowy państwa trafia do I prezesa SN. Informacje zawarte w oświadczeniu prezydenta są zastrzeżone, chyba że składający oświadczenie wyrazi zgodę na jego ujawnienie. Wówczas oświadczenie jest publikowane na stronie Sądu Najwyższego.
xyz/PAP
