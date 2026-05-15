Policja zatrzymała męża posłanki koalicji Tuska! "Muszę ochłonąć". Czuchnowski: "Ma zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: Fratria
autor: Fratria

Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski na platformie X podał, że policja zatrzymała męża posłanki Izabeli Bodnar (obecnie w klubie Centrum, wcześniej Polska 2050). Polityk potwierdziła tę informację.

Izabela Bodnar niedawno zaatakowała na X posła KO mec. Romana Giertycha, że rozliczenia polityków PiS-u - przez opozycję określane jako zemsta polityczna - idą za wolno.

Skandal to pieszczotliwe określenie Panie Mecenasie. Węgry po kilku tygodniach rozpoczęły aresztowania orbanowskich złodziei, a u nas majówka od 2,5 roku. Kto by się tam spieszył, chill…

— pisała Bodnar.

Jakoś się Pani nie chwali…”

Tymczasem teraz dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski na platformie X podał, że zatrzymany przez policję został… mąż Bodnar. Zarzuty wobec niego mają być bardzo poważne.

Pani Poseł Izabela Bodnar jakoś się Pani nie chwali, że w środę rano weszła do Pani na kwadrat policja, zawinęła męża, który teraz ma zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą

— podkreślił na X Czuchnowski.

Nie ma takich zarzutów. Dlaczego Pan zaciemnia obraz?

— broniła swojego męża w odpowiedzi Izabela Bodnar.

Szczerze Panie Redaktorze? Bo to jest taki skandal, że jeszcze muszę ochłonąć

— napisała jednak posłanka w innej swojej odpowiedzi na wpis Czuchnowskiego.

Czytaj także

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych