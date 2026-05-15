Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski na platformie X podał, że policja zatrzymała męża posłanki Izabeli Bodnar (obecnie w klubie Centrum, wcześniej Polska 2050). Polityk potwierdziła tę informację.
Izabela Bodnar niedawno zaatakowała na X posła KO mec. Romana Giertycha, że rozliczenia polityków PiS-u - przez opozycję określane jako zemsta polityczna - idą za wolno.
Skandal to pieszczotliwe określenie Panie Mecenasie. Węgry po kilku tygodniach rozpoczęły aresztowania orbanowskich złodziei, a u nas majówka od 2,5 roku. Kto by się tam spieszył, chill…
— pisała Bodnar.
„Jakoś się Pani nie chwali…”
Tymczasem teraz dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski na platformie X podał, że zatrzymany przez policję został… mąż Bodnar. Zarzuty wobec niego mają być bardzo poważne.
Pani Poseł Izabela Bodnar jakoś się Pani nie chwali, że w środę rano weszła do Pani na kwadrat policja, zawinęła męża, który teraz ma zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą
— podkreślił na X Czuchnowski.
Nie ma takich zarzutów. Dlaczego Pan zaciemnia obraz?
— broniła swojego męża w odpowiedzi Izabela Bodnar.
Szczerze Panie Redaktorze? Bo to jest taki skandal, że jeszcze muszę ochłonąć
— napisała jednak posłanka w innej swojej odpowiedzi na wpis Czuchnowskiego.
