„Decyzja o odwołaniu wysłania rotacyjnej brygady pancernej jest bezprawna, zamierzamy ją powstrzymać” - powiedział PAP kongresmen Demokratów Eugene Vindman. Wiceszef komisji sił zbrojnych Adam Smith ocenił z kolei, że ruch był podyktowany chęcią zemsty przeciwko Europie.
Vindman, urodzony w Ukrainie kongresmen z Wirginii, był jednym z wielu polityków obydwu partii, którzy w piątek próbowali uzyskać od przedstawicieli Pentagonu wyjaśnień na temat nagłego odwołania planów wysłania brygady pancernej do Polski. Jak podkreślił w rozmowie z PAP, odpowiedzi go nie zadowoliły.
Myślę, że to była emocjonalna, polityczna decyzja, źle przemyślana, samobój
— podsumował. Zaznaczył przy tym, że została podjęta wbrew prawu.
Kongres ustanowił minimalny próg liczebności wojsk w Europie. Wyegzekwujemy go
— powiedział polityk.
Czytaj także
Zgoda
Odniósł się do uchwalonych w styczniu przepisów w corocznej ustawie o wydatkach obronnych, która zabrania redukcji amerykańskich sił zbrojnych w Europie poniżej poziomu 76 tys. na więcej niż 45 dni, dopóki szef Pentagonu i szef Dowództwa Europejskiego (EUCOM) nie przedstawią Kongresowi oddzielnych raportów uzasadniających podjęcie takiej decyzji.
Jest w tej sprawie ponadpartyjna zgoda. A zobowiązanie na rzecz NATO jest silne. Więc nie sądzę, by to się utrzymało
— ocenił Vindman
Pytany o to, w jaki sposób zamierza wyegzekwować przepisy, polityk zwrócił uwagę, że Kongres kontroluje środki na armię, a w sprawie sił w Europie panuje tam ponadpartyjna zgoda.
Czytaj także
Nacisk
Mniej pewny możliwości odwrócenia ruchu Pentagonu był wiceprzewodniczący komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów, Demokrata Adam Smith.
Tak, to jest absolutnie pogwałcenie prawa, ale nie jestem pewien, jak możemy wyegzekwować te przepisy. Nie sądzę, by w prawie wspomniano o konkretnym środku, by to zrobić. Więc będziemy po prostu musieli dalej na nich naciskać
— powiedział polityk w rozmowie z PAP.
To bardzo frustrująca sytuacja
— przyznał.
Smith dodał, że w piątek nie otrzymał od Pentagonu żadnych informacji na temat strategii stojącej za wstrzymaniem wysłania brygady do Polski i redukcją wojsk w Europie.
Głęboko podejrzewam, że za tym stoi Trump, próbujący odegrać się na Europie za jakiś z setki małostkowych powodów. I to nie jest strategia. I z pewnością to nie leży w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych, by się w ten sposób odgrywać
— zaznaczył.
Redukcja wojsk
Pytany o doniesienia — m.in. CNN i AP — sugerujące, że decyzja jest sposobem realizacji zapowiadanej redukcji wojsk USA w Niemczech, Smith przyznał, że nie jest to jasne. Według tych doniesień wstrzymanie wysłania rotacyjnej brygady do Polski miało się odbyć zamiast wycofywania sił stacjonujących na stałe w Niemczech.
Nie wiem, bo nikt nie potrafił nam tego wyjaśnić
— zaznaczył.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760369-sensacyjny-zwrot-wojska-usa-jednak-trafia-do-polski
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.