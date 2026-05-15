Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu nie spodobały się słowa posła Polski 2050 Kamila Wnuka, które padły na antenie Telewizji wPolsce24 i postanowił… strofować go za to w Sejmie.
Coś masz jakieś problemy ze mną? Ktoś mnie poinformował, że w telewizji… (nie słychać dobrze) w sprawie tego, co robię i w ogóle
— powiedział Włodzimierz Czarzasty do Kamila Wnuka.
Czyli ktoś źle doniósł. Trzymaj się w takim razie, wszystko jest okej
— dodał.
Sprawdź sobie to dokładnie
— bronił się Wnuk.
Ja nie będę sprawdzał. Może ktoś namotał
— odparł.
Kamil Wnuk następnie niczym uczeń przed nauczycielem zaczął tłumaczyć się ze swojego wywiadu na antenie Telewizji wPolsce24.
To po co ty tam chodzisz w ogóle?
— pytał Czarzasty. Na to Wnuk odparł, że „TVN go nie zaprasza”. Marszałek skwitował tę odpowiedź słowami, że to musi załatwić klub Polski 2050.
Co powiedział Wnuk?
Przypominamy, że Kamil Wnuk został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24, czy wypowiedzi marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego szkodzą relacjom Polski ze Stanami Zjednoczonymi.
Marszałek Sejmu przede wszystkim nie jest od sprawowania polityki zagranicznej, od tego jest minister spraw zagranicznych i prezydent
— wskazał.
Marszałek powinien się w pierwszej kolejności zająć Sejmem i to jest jego rola
— dodał.
Szymon Szereda nie odpuszczał jednak i dopytywał, czy Czarzasty szkodzi relacjom Polski z USA.
Tak
— potwierdził Wnuk.
Adrian Siwek/X/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760368-czarzasty-strofowal-posla-polski-2050-po-wywiadzie-dla-wpolsce24
