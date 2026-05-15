Jaś Kapela w prymitywny sposób obrażał Radom po tym, jak odwołany został jego „poetycki slam”. „W miasteczku Radom świnie na rynku się pasą. W miasteczku Radom są chytre baby, lecz nie poeci, bo bez przesady” - śpiewał w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. „
Lewicowy publicysta, freakfighter i poeta Jaś Kapela miał wystąpić ze swoją „sztuką” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu. Ostatecznie władze placówki zdecydowały się jednak odwołać wydarzenie, tłumacząc, że nie chcą promować wulgarnych treści naruszających dobre obyczaje.
Wulgarny atak Kapeli
Decyzja ta nie przypadła do gustu kontrowersyjnemu twórcy, który co warto przypomnieć, jest stypendystą rządowego programu.
Jaś Kapela zamieścił teraz w mediach społecznościowych żenującą piosenkę, która jest odpowiedzią na decyzję władz radomskiej placówki.
Bardzo chciałbym podziękować miastu Radom za odwołanie mi spotkania poetyckiego, gdyż dzięki temu zrozumiałem, że ludzie nie chcą moich wierszy. Ludzie chcą, żebym śpiewał, więc ułożyłem piosenkę dla miasta Radom
— szydził „poeta’.
W miasteczku Radom świnie na rynku się pasą.
W miasteczku Radom są chytre baby, lecz nie poeci, bo bez przesady.
Oni tu modlą się do potworów. Poeta nie będzie psuł im humoru.
Tutaj cenzura wciąż ma się dobrze. Łatwiej odwołać niż zrobić mądrze.
Tu za Stanowskim nadchodzi faszyzm. Radom do pały klęka już na mszy.
Prezydent co prawda jest z koalicji, lecz koalicja nie jest dla wszystkich.
Komuchów, sodomskich, kosmicznych cweli. Radom szanuje obywateli,
którzy żrą gówno od korporacji. Poeci nigdy nie mają racji
— recytował swoją piosenkę.
Adrian Siwek/X
