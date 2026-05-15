Jeśli na jakiejś sytuacji można się trochę polansować, nie może tam zabraknąć Krzysztofa Rutkowskiego, kontrowersyjnego detektywa-celebryty. „Romanowski jest w Rumunii. Wiemy, gdzie i zawstydzimy polskie służby” - przekonywał w rozmowie z „Faktem”. Przypomnijmy, że Telewizja wPolsce24 i portal wPolityce.pl już w zeszłym tygodniu ustaliły, że parlamentarzysta PiS Marcin Romanowski przebywa w Stanach Zjednoczonych, tak jak były szef MS Zbigniew Ziobro.
Po zmianie władzy w Budapeszcie koalicja 13 grudnia już snuje fantazje o zatrzymaniu dwóch polityków opozycji, którzy korzystali z azylu na Węgrzech. W sprawie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego rząd Tuska i upolityczniona prokuratura zaliczają jedną kompromitację za drugą.
Rutkowski chce „zawstydzić” polskie służby
Do akcji postanowił więc „włączyć” się człowiek, który nie przepuści żadnej okazji do lansu. Mowa o kontrowersyjnym detektywie-celebrycie, słynącym z zamiłowania do występów medialnych oraz przepychu i bogactwa, czyli Krzysztofie Rutkowskim.
Mimo iż już w zeszłym tygodniu Telewizja wPolsce24 i portal wPolityce.pl ustaliły obecne miejsce pobytu posła Marcina Romanowskiego, Krzysztof Rutkowski chce szukać polityka opozycji zupełnie gdzieś indziej.
Romanowski jest w Rumunii. Wiemy, gdzie i zawstydzimy polskie służby. Jak polski wywiad działa, żeby puścili osobę, za którą wydano europejski nakaz aresztowania? Mało tego, adres mieszkania, w którym był, wszyscy znali. I co? Kolejny raz ich wykiwał
— prężył muskuły Rutkowski w rozmowie z „Faktem”.
Teraz możemy Romanowskiego zatrzymać, bo na terytorium Rumunii nam nikt nic nie zrobi
— dodał. Detektyw-celebryta wskazał, że na Węgrzech jego zespół nie mógłby tego uczynić, mimo zmiany władzy.
W czasie ostatniej realizacji na terenie Bukaresztu odnieśliśmy bardzo duży sukces. Tak sądzę będzie również w tym przypadku
— stwierdził Krzysztof Rutkowski.
Skoro już teraz kontrowersyjny detektyw chce szukać Marcina Romanowskiego tam, gdzie posła - według ustaleń naszych dziennikarzy - nie ma, może powinien poprosić o pomoc inną medialną postać - „jasnowidza” Jackowskiego? W końcu co dwie wizje to nie jedna!
Fakt.pl/Joanna Jaszczuk
