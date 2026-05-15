Brakuje jeszcze "jasnowidza" Jackowskiego! W poszukiwania Romanowskiego chce włączyć się... Rutkowski

Detektyw Krzysztof Rutkowski / autor: regionfakty.pl, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons
Jeśli na jakiejś sytuacji można się trochę polansować, nie może tam zabraknąć Krzysztofa Rutkowskiego, kontrowersyjnego detektywa-celebryty. „Romanowski jest w Rumunii. Wiemy, gdzie i zawstydzimy polskie służby” - przekonywał w rozmowie z „Faktem”. Przypomnijmy, że Telewizja wPolsce24 i portal wPolityce.pl już w zeszłym tygodniu ustaliły, że parlamentarzysta PiS Marcin Romanowski przebywa w Stanach Zjednoczonych, tak jak były szef MS Zbigniew Ziobro.

Po zmianie władzy w Budapeszcie koalicja 13 grudnia już snuje fantazje o zatrzymaniu dwóch polityków opozycji, którzy korzystali z azylu na Węgrzech. W sprawie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego rząd Tuska i upolityczniona prokuratura zaliczają jedną kompromitację za drugą.

Rutkowski chce „zawstydzić” polskie służby

Do akcji postanowił więc „włączyć” się człowiek, który nie przepuści żadnej okazji do lansu. Mowa o kontrowersyjnym detektywie-celebrycie, słynącym z zamiłowania do występów medialnych oraz przepychu i bogactwa, czyli Krzysztofie Rutkowskim.

Mimo iż już w zeszłym tygodniu Telewizja wPolsce24 i portal wPolityce.pl ustaliły obecne miejsce pobytu posła Marcina Romanowskiego, Krzysztof Rutkowski chce szukać polityka opozycji zupełnie gdzieś indziej.

Romanowski jest w Rumunii. Wiemy, gdzie i zawstydzimy polskie służby. Jak polski wywiad działa, żeby puścili osobę, za którą wydano europejski nakaz aresztowania? Mało tego, adres mieszkania, w którym był, wszyscy znali. I co? Kolejny raz ich wykiwał

— prężył muskuły Rutkowski w rozmowie z „Faktem”.

Teraz możemy Romanowskiego zatrzymać, bo na terytorium Rumunii nam nikt nic nie zrobi

— dodał. Detektyw-celebryta wskazał, że na Węgrzech jego zespół nie mógłby tego uczynić, mimo zmiany władzy.

W czasie ostatniej realizacji na terenie Bukaresztu odnieśliśmy bardzo duży sukces. Tak sądzę będzie również w tym przypadku

— stwierdził Krzysztof Rutkowski.

Skoro już teraz kontrowersyjny detektyw chce szukać Marcina Romanowskiego tam, gdzie posła - według ustaleń naszych dziennikarzy - nie ma, może powinien poprosić o pomoc inną medialną postać - „jasnowidza” Jackowskiego? W końcu co dwie wizje to nie jedna!

Fakt.pl/Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

