W poniedziałek, 20 maja, o godz. 12:00 spod Placu Zamkowego w Warszawie pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków” wyruszy wielki marsz, organizowany przez NSZZ „Solidarność”. Demonstrujący przejdą pod budynek Senatu RP, by powiedzieć „nie” polityce, która rujnuje polską gospodarkę, rolnictwo i godność obywateli, a także wyrazić poparcie dla inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego. Patronem medialnym wydarzenia jest Telewizja wPolsce24.
Jak podkreślił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, „mamy prawo wypowiedzieć się w sprawie polityki klimatycznej, bo ona dotyczy naszej gospodarki, naszych rodzin i każdego obywatela w naszym kraju”.
Dlatego zapraszamy 20 maja na Plac Zamkowy w Warszawie. Wtedy powiemy głośno: „Tak dla referendum prezydenckiego”!
— zaznaczył.
Wniosek o referendum ws. Zielonego Ładu
Na początku maja prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, której zadaniem ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji do 2030 r. Parę dni później prezydent skierował do Senatu wniosek ws. przeprowadzenia referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej - referendum ogólnokrajowe może zostać zarządzone przez prezydenta za zgodą Senatu, dlatego właśnie tam będą kierowali się demonstrujący.
Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu
— argumentowała głowa państwa.
Inicjatywa prezydenta to realizacja wcześniejszych zobowiązań programowych, podjętych we współpracy z Solidarnością.
