Starmer atakuje, Tarczyński odpowiada. "Zapłacisz... Poczekam, aż wyrzucą cię na śmietnik historii"

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer dostał mocną odpowiedź od europosła Dominika Tarczyńskiego. / autor: PAP/EPA/NEIL HALL/X
Takiej wymiany ciosów trudno było się spodziewać, zwłaszcza, że dotyczy premiera Wielkiej Brytanii. „Zablokowaliśmy wizy dla skrajnie prawicowych agitatorów, którzy chcą przyjechać tutaj” - oznajmił dziś Kier Starmer, który w zamieszczonym nagraniu użył jeszcze mocniejszych słów. Jego słowa bez wątpienia odnosiły się m.in. do europosła Dominika Tarczyńskiego, który odpowiedział szefowi brytyjskiego rządu. „Przyjdę (…) Nie zapomnę” - napisał na X Tarczyński wspominając o śmietniku historii dla Starmera.

Trzy dni temu europosłowi Dominikowi Tarczyńskiemu odmówiono wjazdu do Wielkiej Brytanii. Polityk zamierzał przemówić na największym patriotycznym wydarzeniu w Europie marszu „Zjednocz Królestwo”. Do sprawy odniósł się premier Wielkiej Brytanii, którego fotel mocno się dziś chwieje. Starmer nie przebierał w słowach.

Zawsze będę popierał pokojowe protesty. Ale organizatorzy marszu „Zjednocz Królestwo” szerzą nienawiść i podziały. Już zablokowaliśmy wizy dla skrajnie prawicowych agitatorów, którzy chcą przyjechać tutaj, by głosić swoje ekstremistyczne poglądy. Nie reprezentują przyzwoitej, sprawiedliwej i pełnej szacunku Brytanii, jaką znam

— napisał w mediach społecznościowych Keir Starmer, który w opublikowanym nagraniu, używa jeszcze ostrzejszych słów dotyczących organizatorów marszu „Zjednocz Królestwo”.

Organizatorzy, w tym skazani bandyci i rasiści, szerzą czynniki i podziały

— mówi na nagraniu Starmer.

Tarczyński: Przyjdę bronić honoru

Starmerowi odpowiedział europoseł Tarczyński, który już zapowiedział pozwanie go,jak tylko będzie to możliwe.

Jestem demokratycznie wybranym Posłem do Parlamentu Europejskiego. Reprezentuję Unię Europejską. Zapłacisz za nazwanie mnie podżegaczem nienawiści. Cierpliwie poczekam, aż Brytyjczycy wrzucą cię na śmietnik historii. Wtedy przyjdę, by bronić mojego honoru oraz honoru moich wyborców w sądzie. Nie zapomnę

— napisał na X europoseł Dominik Tarczyński.

Zbanowałeś demokratycznie wybranych urzędników i niezależnych dziennikarzy przed wjazdem do NASZEGO kraju, aby relacjonowali wydarzenie, które łączy wszystkie grupy społeczne przeciwko znienawidzonym palantom takim jak ty.

Ludzie chcą Unite The Kingdom.

Nie chcą CIEBIE

— dołączył się do krytyki Starmera brytyjski dziennikarz Tommy Robinson.

