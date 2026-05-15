Możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć – w pierwszym kwartale 2026 r. nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią – mówił w piątek w Otwocku premier Donald Tusk. Według niego to najlepiej strzeżona granica zewnętrzna UE. Niestety, „zapomniał” dzięki komu tak jest. Najwyraźniej Tusk ma jednak krótką pamięć także co do własnych wypowiedzi oraz słów i działań posłów swojej partii, ponieważ - choć dziękował żołnierzom i funkcjonariuszom, to nie przeprosił za to, co wyprawiała Koalicja Obywatelska w apogeum kryzysu na granicy.
Premier Donald Tusk oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński odwiedzili w piątek Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Straży Granicznej „Strażnica” w Otwocku, gdzie wzięli udział w odprawie ze Strażą Graniczną.
„Osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć”
Jak podkreślił premier, w pierwszym kwartale tego roku nie było żadnej udanej próby nielegalnego przedostania się przez granicę polsko-białoruską, która – jak zaznaczył – jest najbardziej krytycznym odcinkiem granicy kraju.
W 2023 r. granicę z Białorusią (…) przekroczyło nielegalnie 12 tys. ludzi. Dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią
— mówił.
Tusk wskazał, że udało się to osiągnąć nie tylko dlatego, że zmalała presja na granicę polsko-białoruską, ale dzięki modernizacji bariery granicznej i dzięki coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszek i funkcjonariuszy SG.
Zaznaczył, że wreszcie udało się stworzyć na granicy z Białorusią poważną, a nie tylko symboliczną barierę.
To wszystko pozwoliło nam zbudować system, który uczynił polską granicę wschodnią najlepiej strzeżoną granicą zewnętrzną Unii Europejskiej
— powiedział Tusk.
Podkreślił, że wynik – zero udanych prób nielegalnego przekroczenia granicy – to jedyna metoda, aby przywrócić wszystkie humanitarne standardy na naszej granicy.
Tylko skuteczna ochrona granicy pozwala uniknąć sytuacji, których chcemy unikać. Sytuacji, gdzie potrzebna jest przemoc
— ocenił.
Podziękowania dla Straży Granicznej
Przypomniał, że intencją rządu było przekazanie kolejnych środków dla Straży Granicznej na wielką skalę z programu pożyczkowego SAFE. Zapowiedział, że jeszcze w piątek minister spraw wewnętrznych i administracji z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ogłoszą decyzje, które pozwolą wykorzystać dodatkowe środki mniej więcej w takiej skali, jaką planował rząd na rzecz Straży Granicznej i ochrony granic.
Nie jest kompetencją premiera wręczać odznaczenia, ale jest moją potrzebą serca i też moim prawem powiedzieć jeszcze raz: dziękuję i powiedzieć o tym, że wszystkie środki, jakie będą niezbędne na utrzymanie tej bezpiecznej polskiej granicy, otrzymacie, bo zasłużyliście na to jak nikt w Polsce dzięki właśnie waszej ofiarnej służbie i coraz większym kompetencjom
— zapewnił premier Tusk.
Premier dodał, że Straż Graniczna wypełnia ważną misję.
Służba, jaką pełni Straż Graniczna w Polsce i efekty waszej pracy, efekty waszych wysiłków mają dużo większe znaczenie niż tylko ochrona granicy przed konkretnymi próbami przejść. To jest ochrona demokracji w pełnym tego słowa znaczeniu
— powiedział Tusk.
Szef polskiego rządu zaznaczył, że dzięki funkcjonariuszom „ludzie na nowo zaczęli wierzyć, że można żyć w państwie demokratycznym” i równocześnie czuć się bezpiecznie.
Demokracja przetrwa tylko wtedy, kiedy państwo demokratyczne udowodni swoim obywatelom, że jest skuteczne w ochronie granicy i ochronie terytorium. Wy jesteście tego najlepszym przykładem. Wasze działania są przykładem dla całej Europy i dały nadzieję w bardzo wielu miejscach w Europie
— mówił premier.
Kierwiński: 3 mld zł na uszczelnienie granicy
Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński podał, że na uszczelnienie granicy przeznaczono 3 mld zł. Ponadto – jak dodał – przeprowadzono największy program modernizacji służb podległych MSWiA.
Kierwiński przekazał, że do Straży Granicznej już teraz trafia prawie 2,6 mld zł.
To wzrost – względem poprzedniego programu – o 90 proc.
— zaznaczył szef MSWiA.
Wskazał także na wzrost liczby etatów w formacji.
Gdy zaczynaliśmy, Straż Graniczna liczyła około 15 tys. funkcjonariuszy, dziś jest ich blisko 17 tys. Naszym celem jest, aby w najbliższych latach formacja rozszerzyła się o kolejne 3 tys. funkcjonariuszy
— podkreślił Kierwiński.
Komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan ocenił, że granica polsko-białoruska jest w stu procentach skuteczna, a strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską.
Podkreślił, że wszystkie elementy fizyczne w znaczący sposób wspomagały ochronę granic przez funkcjonariuszy SG.
Ale najważniejszym elementem, który jest nieodzowny, jest człowiek
— dodał.
Zaznaczył, że Straż Graniczna może poszczycić się „doskonałymi fachowcami, profesjonalistami, osobami, które z odpowiedzialnością podchodzą do realizacji swoich zadań”.
Przypomniał też o „braterskiej współpracy z żołnierzami”, którzy wraz z nami ochraniają odcinek granicy państwowej, oraz o wsparciu funkcjonariuszy policji, z którymi do dzisiaj zatrzymywani są przemytnicy ludzi.
Poinformował, że w tym roku zatrzymano 70 przemytników. 42 z nich zostało aresztowanych. Od 7 lipca na granicach wewnętrznych (z Litwą i Niemcami) odprawionych zostało ponad 3,5 mln ludzi i 1,7 mln pojazdów. SG zatrzymała i przekazała na Litwę 560 cudzoziemców, którzy chcieli wjechać na terytorium Polski albo już wjechali. Strona niemiecka przekazała Polsce 303 migrantów, którym udało się przejść przez terytorium Polski.
Dodał, że w tym roku odmówiono wjazdu ponad 8,7 tys. cudzoziemcom, którzy nie mieli do tego uprawnień lub byli zastrzeżeni w systemie informatycznym Schengen.
„To chyba Twoje, byku?”
Tusk pochwalił się nie swoim sukcesem też na portalu X.
Pierwszym zadaniem mojego rządu było przywrócenie bezpiecznych granic państwa polskiego. W ostatnim roku władzy PiS granicę z Białorusią nielegalnie przekroczyło 12 tysięcy osób. W pierwszym kwartale tego roku ZERO! Brawa dla Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Policji!
— napisał.
Szybko jednak sprowadzono go na ziemię.
Wszyscy pamiętamy wasz sprzeciw wobec zapory, wasze apele o wpuszczanie wszystkich jak popadnie i wasze haniebne zachowanie przy granicy. A, no i te słowa - to chyba Twoje, byku?
— napisał były premier Mateusz Morawiecki, załączając nagranie z Donaldem Tuskiem z 2021 r. i słynne już słowa o „biednych ludziach, którzy szukają swojego miejsca na ziemi”.
Tusk po raz kolejny prezentuje się jak gwarant bezpieczeństwa granicy z Białorusią. W latach 2021-2023 on i jego środowisko polityczne podejmował działania sabotujące obronę RP. Nigdy za to nie przeprosił! Przypominam działania i słowa, które przekreślają Tuska jako odpowiedzialnego polityka RP. Nigdy zresztą nim nie był
— skomentował Mariusz Kamiński, były szef MSWiA.
Może by im było łatwiej bronić granicy, gdyby nie musieli się szarpać z waszymi posłami takimi jak Jachira, Zielińska, Sterczewski itp.
— przypomniała dziennikarka Telewizji wPolsce24 Julia Borkowska.
Nawet nie wiem co napisać… Wajcha przełożona, czy jak inaczej? Byłem na granicy z BY z Żołnierzami USA i widziałem co się dzieje. W tym czasie „inni” latali z pizzą i kocami. Ile jeszcze trzeba czekać, abyśmy wszyscy zrozumieli kto jest kim?
— zastanawiał się Cezary Andrzej Jurkiewicz.
To może czas na przeprosiny dla żołnierzy, funkcjonariuszy SG i innych przedstawicieli służb mundurowych opluwanych przez polityków partii Tuska w 2021 r.?
PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk
