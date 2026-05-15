Janusz Schwertner przegrał proces z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji. Sąd nakazał sprostowanie kłamstw, jakie znalazły się na temat Bosaka w materiale na portalu „Goniec”, którego Schwertner jest naczelnym. Na mocy prawomocnego orzeczenia Schwertner musi zamieścić sprostowanie dotyczące fałszywych informacji dotyczących studiów Bosaka w Collegium Humanum. Wicemarszałek Sejmu opublikował w sieci sentencję orzeczenia.
Wydany 31 marca 2026 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok właśnie się uprawomocnił. Sąd uznał, że materiał opublikowany 9 stycznia 2026 r. na portalu Goniec.pl pt. „Chciał wyciszyć aferę. My dotarliśmy do prawdy. Tak kłamie Krzysztof Bosak” zawierał szereg nieprwadziwych informacji na temat studiów Krzysztofa Bosaka w Collegium Humanum.
Schwertner zarzucał politykowi Konfederacji, że od razu został przepisany przez władze uczelni z pierwszego na trzeci semestr. Dodatkowo kolega miał za niego chodzić na zajęcia i zdawać egzaminy. Bosak nigdy nie krył, że studiował w Collegium Humanum, ale podane przez Schwertnera tezy nazwał kłamliwymi i zażądał sprostowania.
Byłem tam studentem przez dwa semestry. Nigdy żadnego dyplomu od nich nie miałem, nie chciałem
— mówił w 2024 r. Bosak w programie „Onet Rano”, czyli niemal dwa lata przed zamieszczeniem artykułu w portalu „Goniec”. Tuż po publikacji tego tekstu także zabrał głos ujawniając, że przedstawił dziennikarzowi wyjaśnienia już w listopadzie 2024 r. a później pod koniec 2025 rok otrzymał od redakcji „insynuacyjne pytania”. W ocenie Bosaka redakcja „Gońca” działania w „złej wierze”, dlatego zażądał sprostowania. Bosak przyznawał, że rozmawiał z uczelnią o studiach w indywidualnym trybie nauczania, bo tylko na takie miał czas.
Dobra wiadomość: Redaktor Schwertner prawomocnie przegrał sprawę o publikację kłamstw na mój temat w sprawie Collegium Humanum! Zgodnie z już uprawomocnionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 marca musi on opublikować sprostowania do filmu ze stycznia. Poniżej treść sprostowań o które wnioskowałem. Gratulacje dla mecenasów Grzegorza Kuczyńskiego i Bogusława Kosmusa za wygraną z redakcją Goniec!
— napisał w mediach społecznościowych wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji.
Podano nieprawdę
Sąd nakazał portalowi Goniec.pl sprostowanie następujących fałszywych twierdzeń.
Sprostowania
W materiale Gońca z 9.1.2026 pt. „Chciał wyciszyć aferę. My dotarliśmy do prawdy. Tak kłamie Krzysztof Bosak”:
1. Fałszywie stwierdzono, że kłamałem w mediach na temat moich studiów. W rzeczywistości wszystkie podawane mediom przeze mnie informacje na ten temat odzwierciedlały fakty.
2. Podano nieprawdę, że podczas studiów ktoś inny za mnie brał udział w zajęciach dydaktycznych i zaliczeniach.
3. Fałszywie stwierdzono, że prof. Piotr Kosiak doprowadził do mojego spotkania z rektorem w grudniu 2020 r. W rzeczywistości spotkanie z rektorem odbyło się w lipcu 2020 r, zaś prof. Kosiaka poznałem dopiero w 2021 r.
4. Fałszywie stwierdzono, że zakończyłem studia w czerwcu 2022 r., w związku z ujawnieniem „afery” w Newsweeku. W rzeczywistości przerwałem studiowanie kilka miesięcy wcześniej, z powodu braku czasu.
5. Fałszywie zasugerowano, że nie uczestniczyłem w zajęciach podczas studiów. W rzeczywistości brałem w nich udział, przy czym ze względu na pandemię Covid 19 zajęcia odbywały się zdalnie.
6. Fałszywie stwierdzono, że ktoś ze mną związany zwracał się do uczelni o ukrycie czy usunięcie mojej dokumentacji studenckiej. Taka sytuacja nie miała miejsca.
7. Fałszywie stwierdzono, że posiadam zadłużenie z tytułu studiów w Collegium Humanum. W rzeczywistości nie istnieje tego typu należność wobec uczelni.
8. Fałszywie zasugerowano, że w ramach studiów władze uczelni bezpodstawnie lub uznaniowo przesunęły mnie na wyższy semestr. W rzeczywistości przesunięcie to wynikało z zaliczenia szeregu przedmiotów w ramach wcześniejszych studiów i jest standardową praktyką w szkolnictwie wyższym
— czytamy w treści sprostowania, które ma opublikować Schwertner.
To nie jedyny blamarz Schwertnera, który właściwie zniszczył życie ks. Jacka Stryczka. Prokuratura dwukrotnie umorzyła śledztwo w sprawie ks. Stryczka, twórcy Szlachetnej Paczki, nie stwierdzając przestępstwa mobbingu, o który oskarżano go w reportażach Onetu z 2018 roku. Tu także jako autor pojawiał się Janusz Schwertner.
